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Türk firması poliüretan ihracatında liderliği hedefliyor

Osa Kimya Kurucu Ortağı Orkun Ataman birçok farklı alanda kullanılan ve sürekli talep gören poliüretan ihracatının ise önümüzdeki yıllarda yükseleceğini ifade etti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:52
Türk firması poliüretan ihracatında liderliği hedefliyor

Osa Kimya Kurucu Ortağı Orkun Ataman birçok farklı alanda kullanılan ve sürekli talep gören poliüretan ihracatının ise önümüzdeki yıllarda yükseleceğini ifade etti.



Kimya sektörü, son yıllarda ihracatta önemli bir paya sahip olmasından dolayı Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Avrupa başta olmak üzere Afrika’dan Güney Amerika ve Uzakdoğu’ya kadar geniş bir dağılımda ihracat yapan kimya sektörü en çok ihracat yapan sektörler arasında yer alıyor.



En çok ihracat yapan sektörler arasında üst sıralarda yerini sağlamlaştıran kimya sektöründe ihracatta en çok talep gören alt sektörlerden biri de poliüretan sektörü olarak öne çıkıyor.



Osa Kimya Kurucu Ortağı Orkun Ataman birçok farklı alanda kullanılan ve sürekli talep gören poliüretan ihracatının ise önümüzdeki yıllarda yükseleceğini ifade etti.



Kimya ihracatı artıyor


İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4 yükselişle 1 milyar 830 milyon dolar oldu. Mart ayında da yükselişini sürdüren kimya sanayi, üst üste üçüncü defa en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunda bulunuyor.



Kimya sektöründe en önemli alt sektör ve ürün grupları arasında yer alan ve yoğun ihracat talebi alan poliüretan endüstride birçok farklı alanda kullanılan önemli bir malzeme olarak payını artırıyor.



İnşaat, otomotiv, mobilya, beyaz eşya, ayakkabı sektörü olmak üzere birçok farklı sektörde en çok ihtiyaç duyulan maddelerden biri olan poliüretan hem yerli hem de yurt dışındaki sektörler ve firmalar tarafından sıkça talep görüyor.



“Poliüretan ihracatı daha da artacak”


Poliüretan sektörünün önde gelen üreticilerinden Osa Kimya’nın kurucu ortağı Orkun Ataman poliüretan sektörünün yakın gelecekte daha fazla büyüyeceğini ve kimya sektöründe en önemli alt sektörlerden biri olacağına dikkat çekti. Kimya sektörünün en çok ihracat yapan sektör olmasında gelişen ve büyüyen pazarlardan gelen taleplerin belirleyici olduğuna vurgu yapan Ataman, “Kimya ürünleri otomotiv, inşaat, beyaz eşya, mobilya, ayakkabıcılık gibi birçok ana ve alt sektörde üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Poliüretan da bu sektörlerde üretimin devamlılığı açısından en çok talep gören ürünler arasında geliyor. Poliüretan talebinin önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağını öngörüyoruz. Bundan dolayı Osa Kimya olarak poliüretan sistemler ve üretim teknolojileri konusunda yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz ve yurtdışındaki müşterilerimizin taleplerine en iyi şeklide cevap veriyoruz. 20 ülkeye ihracatı ile Avrupa menşei firmalara rakip olan Osa Kimya’nın hedefi yüzde 100 milli sermayesi ile yaptığı ihracatlar neticesinde dünya çapında ülkemizi temsil eden lider firma olmak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:52
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