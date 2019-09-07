0553 313 94 23

Türk firmalarından "Comtrans 2019"a milli katılım

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği aracılığıyla, Moskova'da gerçekleştirilen Uluslararası Ticari Araçlar, Yedekparça ve Servis Ekipmanları İhtisas Fuarı'na katılan 10 Türk firması, Rusya'nın otomotiv ithalatından daha fazla pay almak için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi- Hava filtrelerinden yağ ve yakıt filtrelerine, debriyaj sistemlerinden direksiyon ve süspansiyon sistemlerine, fren balatalarından motor soğutma radyatörlerine kadar en yeni ürünlerin sergilendiği Türk firmalarının stantları, katılımcılardan büyük ilgi gördü

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:56
Türk firmalarından "Comtrans 2019"a milli katılım

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv ihracatında Türkiye için önemli pazarların başında gelen Rusya'nın başkenti Moskova'da, en önemli ağır vasıta ve ticari araç fuarlarından biri olan Uluslararası Ticari Araçlar, Yedekparça ve Servis Ekipmanları İhtisas Fuarı'na (Comtrans 2019) katıldı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, OİB aracılığıyla, 2-7 Eylül'de gerçekleştirilen fuara katılan 10 Türk firması, Rusya'nın yılda 23,6 milyar dolar seviyesine ulaşan otomotiv ithalatından daha fazla pay almak için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Firmalar, otomotivde bu yıl için Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek amacıyla ağır vasıta ve ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar ve tamir bakım ürünlerinin sergilendiği fuarda, iş birliği ve tanıtım faaliyetleri yaptı.

Fuarda, hava filtrelerinden yağ ve yakıt filtrelerine, debriyaj sistemlerinden direksiyon ve süspansiyon sistemlerine, fren balatalarından motor soğutma radyatörlerine kadar en yeni ürünlerin sergilendiği Türk firmalarının stantları, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Öte yandan Rusya'nın otomotiv ithalatı 2018 yılında 23,6 milyar dolar olurken, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı otomotiv ihracatı 2018 yılında da 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Rusya'ya otomotiv ihracatının 2019 yılında 500 milyon doların üzerine çıkartılması hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:56
  1. Bursa
  2. Fuar
  3. otomotiv

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanafest İstanbul'da başladı
    1. Adanafest İstanbul'da başladı
    2. Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden..
    3. Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin..
    4. Komiser yardımcılığı alımı başvuru..
    5. İzmir’de makilik alanda yangın
    6. Futbol: Hazırlık maçı
    7. Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan..
    10. Vedat Muriqi milli maçta gol attı mı?
    11. Tabureden, lastiğe kadar her şey çıktı
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan,..
    13. Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü)..
    14. AK Parti Karabük İl Danışma Meclisi..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    16. Bunun adı vahşet! Köpeği av tüfeğiyle..
    17. 88 gündür denizde kayıp olan Serdar..
    18. Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve..
    19. Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya tebrik
    20. İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci..
    21. Gençler 30 saatlik "dijital maratonda"..
    22. Çin Büyükelçisi’nin eşinden Kemeraltı..
    23. İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
    24. Erdoğan: "Şovdan başka bir işe..
    25. Erdoğan: "Şimdi gündemimizde Fırat'ın..
    26. Kozan barajında erkek cesedi bulundu
    27. Adatepe ve Kandil Barajlarına 750 bin..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz..
    29. Taksim’de tramvay durağında oturan..
    30. Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası..
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim