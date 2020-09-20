Türk firmalar gözlerini dünya devlerine dikti! ABD ihracatı iştah kabarttı, sırada Çin var

Yerli ve milli üretim odaklı gelişen Türkiye ekonomisi, adını dünya tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisi dünyayı kasıp kavuran, ülkelerin ekonomilerini alt üst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyümeye devam ederken, Türk mobilya sektörü de altın çağlarını yaşıyor. Koronavirüs pandemisine rağmen büyümeye devam eden mobilya sektörü şimdiler de gözünü dünya devlerine dikmiş durumda.

Milliyet'te yer alan habere göre, 40 milyar dolar ile dünyanın en çok mobilya ithal eden ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 5 yıl önce 20 milyon dolar ihracat yapan yerli mobilya üreticileri, bu rakamın 7 katından fazlasına 2020'nin ilk 8 ayında ulaştı. 2020 yılının ağustos ayına kadar olan dönemde ABD'ye yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilyacılar, koronavirüs salgınına rağmen dijital buluşmalar ve tedarik heyetleriyle görüşmeler ile rekabet gücünü artırarak, ABD’nin yanı sıra uzak pazarlara olan ihracat artışını da sağladı.

Türkiye 6 basamak birden yükseldi

Sektöre ilişkin Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından hazırlanan rapora göre, ABD’de 91 milyar dolarlık mobilya tüketimi var ve bunun 40 milyarlık kısmını ithal mobilyalar oluşturuyor.

Avrupa ülkeleri arasında ise, 24 milyar dolarlık mobilya tüketimi söz konusu olan Almanya'nın mobilya ithalatı 14 milyar doları buluyor. 14 milyar dolarlık tüketimi bulunan Fransa'nın ise mobilya ithalatı 8 milyar dolar.

Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies’in (CSIL) 2020 raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi.

Dünya ekonomilerini alt üst eden koronavirüse karşı büyük açılım gösteren yerli mobilya üreticilerinin bir sonraki adresi ise Çin.

"Koronavirüse rağmen ihracatı artırdık"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Çin’in 53.4 milyar dolarlık ihracat gücüne dikkat çekerek, dünyadaki alım kapasitesine de vurgu yaptı. Güleç, "40 milyar dolar ile dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD, ihracatımızı milyar dolarlara çıkarmak istediğimiz hedef pazarlarımızın başında geliyor. 2020 yılının ilk sekiz ayında ve pandemiye rağmen ABD’ye yaptığımız mobilya ihracatının yüzde 6 arttığını görüyoruz. ABD’de yürüttüğümüz Türkiye mobilyası tanıtım çalışmaları, fuar katılımları ve organizasyonları sonucunda buralara ulaştık” dedi.

"Çin'e ihracat 150 kat artış gösterdi"

Koronavirüs kısıtlamalarının azaltıldığı haziran ve temmuzda Çin’e mobilya ihracatının tam 150 kat artış gösterdiğini belirten Güleç, yıllardır söz konusu ülkedeki fuarlara milli katılım olarak gittiklerini ifade ederek, "4 bin metrekare fuar alanında ülke pavyonu katılımlarımız sürüyor. Pazara emek veriyoruz ve karşılığını alıyoruz. Çin’de mobilya ithalatı artıyor. Bu pazardan da daha fazla pay alma noktasında hedeflerimiz büyük." dedi.

9 ülke katma değeri en yüksek pazar

179 ülkeye ihracat yapan Türk mobilya sektörünün katma değeri en yüksek pazarları konumunda ABD, Fransa, Almanya, İsrail, Birleşik Krallık, Kazakistan, Suudi Arabistan, Irak ve Libya bulunuyor. Rapora göre sektörün ABD’ye kilogram başına 4.26 dolar, Fransa’ya 3.74, Almanya’ya 3.4, İsrail’e 3.2, Birleşik Krallık’a 3.11 dolarlık ihracat değeri var.