  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk F-16'larına milli teknoloji: Kabul test uçuşları devam ediyor
Teknoloji

Türk F-16'larına milli teknoloji: Kabul test uçuşları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:23:00 - 2020-09-14 17:25:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiği bildirildi. Test uçuşlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edildiği kaydedildi.

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli hedefleme ve işaretleme podumuz ASELPOD seri üretim kabul test uçuşları 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından icra edilmeye devam etmektedir."

ASELPOD Hedefleme Sistemi, yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameralarıyla gece ve gündüz koşullarında pilota görüş imkanı sağlarken, yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis ediyor.

Sistem, ileri düzey görüntü işleme algoritmalarıyla hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı