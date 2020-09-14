Türk F-16'larına milli teknoloji: Kabul test uçuşları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiği bildirildi. Test uçuşlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edildiği kaydedildi.

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli hedefleme ve işaretleme podumuz ASELPOD seri üretim kabul test uçuşları 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından icra edilmeye devam etmektedir."

ASELPOD Hedefleme Sistemi, yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameralarıyla gece ve gündüz koşullarında pilota görüş imkanı sağlarken, yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis ediyor.

Sistem, ileri düzey görüntü işleme algoritmalarıyla hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor.