  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Türk F-16’ları Azerbaycan’da' iddiasıyla yeni provokasyon
Dünya

'Türk F-16’ları Azerbaycan’da' iddiasıyla yeni provokasyon

ABD medyasından bir araştırmacı, Azerbaycan’da konuşlanmış iki Türk F-16 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen net olmayan görüntü paylaşarak, provokasyona imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:32:00 - 2020-10-08 17:00:28
'Türk F-16’ları Azerbaycan’da' iddiasıyla yeni provokasyon

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik devam ederken ortaya Türkiye ile ilgili küstah iddia ortaya atıldı.

Dağlık Karabağ’da provokasyonlarından vazgeçmeyen ve sivilleri hedef alan Ermenistan’ı mağdur göstermek için yayınlar yapıldı.

Bir ABD gazetesinde çalışan araştırmacı, Azerbaycan'da bir havalimanına park etmiş iki Türk F-16 savaş uçağına ait olduğuna inanılan asılsız bir fotoğraf paylaştı.

New York Times muhabiri Christiaan Treibart tarafından paylaşılan görüntüde netlik oranının az olduğu tespit edildi.

Ermenistan daha önce Türkiye'yi, ülke içindeki bir havaalanından kalkan Su-25 jetlerine saldırmakla suçlamıştı.

Küstah iftira sonrası sosyal medyada gazeteciye tepkiler yağdı.

Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti
Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti

Dünya

Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti

‘3. Dünya savaşı olacak mı?’ sloganıyla yola çıktılar! Türkiye’ye küstah saldırı
‘3. Dünya savaşı olacak mı?’ sloganıyla yola çıktılar! Türkiye’ye küstah saldırı

Teknoloji

‘3. Dünya savaşı olacak mı?’ sloganıyla yola çıktılar! Türkiye’ye küstah saldırı

Gerçekleri hazmedemeyen Ermenistan Başbakanı yayında kesik kesik soludu! Sunucu tokatladı, ortam gerildi
Gerçekleri hazmedemeyen Ermenistan Başbakanı yayında kesik kesik soludu! Sunucu tokatladı, ortam gerildi

Dünya

Gerçekleri hazmedemeyen Ermenistan Başbakanı yayında kesik kesik soludu! Sunucu tokatladı, ortam gerildi

Hulusi Akar’dan sert çıkış! ‘Ateşkes çağrısı yapmak yerine…’" target="_blank">
Bakan Hulusi Akar’dan sert çıkış! ‘Ateşkes çağrısı yapmak yerine…’
Bakan Hulusi Akar’dan sert çıkış! ‘Ateşkes çağrısı yapmak yerine…’

Gündem

Bakan Hulusi Akar’dan sert çıkış! ‘Ateşkes çağrısı yapmak yerine…’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı
Dünya

Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan’ın görevden alındığı bildirildi.
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay