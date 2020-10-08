'Türk F-16’ları Azerbaycan’da' iddiasıyla yeni provokasyon

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik devam ederken ortaya Türkiye ile ilgili küstah iddia ortaya atıldı.

Dağlık Karabağ’da provokasyonlarından vazgeçmeyen ve sivilleri hedef alan Ermenistan’ı mağdur göstermek için yayınlar yapıldı.

Bir ABD gazetesinde çalışan araştırmacı, Azerbaycan'da bir havalimanına park etmiş iki Türk F-16 savaş uçağına ait olduğuna inanılan asılsız bir fotoğraf paylaştı.

New York Times muhabiri Christiaan Treibart tarafından paylaşılan görüntüde netlik oranının az olduğu tespit edildi.

Ermenistan daha önce Türkiye'yi, ülke içindeki bir havaalanından kalkan Su-25 jetlerine saldırmakla suçlamıştı.

Küstah iftira sonrası sosyal medyada gazeteciye tepkiler yağdı.