THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türk Eximbank'a Hartum daveti

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Sudanlı girişimciler tarafından Hartum’a davet edildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:38
Türk Eximbank'a Hartum daveti

Türk Eximbank açıklamasında, "Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Sayın Saoud Mamoun Elberier’in daveti üzerine; Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım, ülkemiz ve Sudan arasında ticaret hacminin artırılmasına yönelik potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Sudan’ın başkenti Hartum’a bir ziyaret gerçekleştirecek olup, Sudanlı özel sektör firma temsilcileri ve ticari bankalar ile görüşmeler gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:38
  1. Türk Eximbank

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultangazi'de sokak ortasında dehşet! 5 yerinden bıçakladı
    1. Sultangazi'de sokak ortasında dehşet!..
    2. "Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim"
    3. Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu..
    4. Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3..
    5. AK Parti'den kritik kanun teklifi!
    6. GRAFİKLİ - DEAŞ'ın kökü kazınıyor
    7. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    8. Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık..
    9. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için..
    10. GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge projesi 10 milyar TL..
    11. Avrupa'da insanlığı utandıran karar!..
    12. “Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz”
    13. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden..
    14. Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı..
    15. "Arakanlıların dönüşü için..
    16. CHP'de Bizans oyunları başladı!..
    17. Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete..
    18. Katılım bankalarının kârı 9 ayda 2..
    19. 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan yeni..
    20. Galatasaray, deplasmanda derbi..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış