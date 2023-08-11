Türk enerji şirketi milyon dolarlık dev ihaleyi kazandı

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) yeni bir ihaleyi kazandığını duyurdu. Şirket ihaleden KDV hariç 97.336.000 TL kazanacak.

EUPWR, Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden birisi olarak biliniyor. Şirket, elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. EUPWR, Türkiye'nin en modern enerji tesislerinden bazılarına sahip olmakla yenilenebilir enerji kaynaklarına da önemli yatırımlar yapmaktadır.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), yeni bir ihaleyi kazandı. Şirket, ihaleden 3 milyon 599 bin dolar kazanacak. Bu kazanç, şirketin 2023 yılı cirosunu ve karlılığını önemli ölçüde artıracak.

Anlaşma ile şirketin cirosunun ve karlılığının artmasına yönelik beklentiler hisse fiyatına olumlu etki ediyor. EUPWR'nin hisse fiyatı, ihale haberinin ardından yükselişe geçti.

Şirket, aldığı ihaleler ile güçlü mali performansını ve gelecekteki büyüme potansiyelini yansıtıyor.

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EUPWR'ın aldığı milyon dolarlık ihale ile birlikte KAP'a yaptığı duyuru ise şu şekilde:

KAP Açıklaması

"25/07/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 25/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'1006617 İHALE KAYIT NOLU PALET ÜSTÜ HÜCRE ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir.İşin toplam bedeli KDV hariç 3.599.000, -USD'dir. (Üçmilyonbeşyüzdoksandokuz, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ihale toplam bedeli KDV hariç 97.336.000, -TL'dir.)''

Kaynak: Halkaarz