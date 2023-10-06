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Ekonomi Türk ekonomisine yönelik yeni açıklama! Bir kurum daha büyüme tahminini yükseltti!
Ekonomi

Türk ekonomisine yönelik yeni açıklama! Bir kurum daha büyüme tahminini yükseltti!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 11:01:00 - 2023-10-06 11:03:42
Türk ekonomisine yönelik yeni açıklama! Bir kurum daha büyüme tahminini yükseltti!

Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentileri revize edilmeye devam ediyor. Bir uluslararası kurum daha raporunda Türkiye'nin ekonomik büyüme verisini güncelledi.

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltti.

Banka, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu "Yavaş Büyüme, Artan Riskler" başlığıyla yayımladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliği nedeniyle ülkenin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkarıldığı bildirildi.

Raporda, Türk ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 4,3, 2025'te 4,1 büyüyeceğini öngörmüştü.
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Raporda, tüketimin çift haneli oranlarda artması ve hükümet harcamalarının güçlü seyrini sürdürmesiyle Türkiye'nin yüzde 3,8'lik ikinci çeyrek büyümesinin de olumlu yönde şaşırttığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizlerini mayıs ayından bu yana kümülatif olarak 2 bin 150 baz puan artırmasıyla para politikasında daha fazla normalleşmeye doğru bir değişim başladığına işaret edilen raporda, seçimlerden bu yana borç ve hisse senedi portföyü girişlerinin hızlanarak döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafiflettiği aktarıldı.

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