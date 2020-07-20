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Türk-Eğitim-Sen, LGS tercihleri için on-line danışma hizmeti verecek

Genel Başkan Talip Geylan: - "Kovid-19 sebebiyle bu kez çocuklarla yüz yüze görüşme imkanından mahrum kaldık. Çocuklarımızın sağlığı konusunda riske girmemek için on-line danışma bürosunu hizmete sunduk"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 13:04:02 -
Türk-Eğitim-Sen, LGS tercihleri için on-line danışma hizmeti verecek

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınava giren öğrenciler için Online Tercih Danışma Bürosu kurdu.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi içinde oluşturulan büroya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, her Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve LGS sınavı sonrasında öğrencilere rehberlik hizmeti verdiklerini belirtti.

Geylan, "Kovid-19 sebebiyle bu kez çocuklarla yüz yüze görüşme imkanından mahrum kaldık. Çocuklarımızın sağlığı konusunda riske girmemek için on-line danışma bürosunu hizmete sunduk." dedi.

On-line danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere, başvurularının ardından on-line görüşme için randevu ve şifre verildiğini, bu şifrelerle Zoom uygulaması üzerinden uzman rehberlerin öğrencilerle görüşebildiğini anlatan Geylan, öğrencilerin profesyonel destek almasını önemsediklerine de dikkati çekti.

Tercih sürecinde esas olanın öğrencinin yetenek ve hedefleri olduğunu belirten Geylan, ailelere, çocuklarının bu doğrultuda tercih yapmalarına imkan sağlaması ve popülizm peşinde koşmaması tavsiyesinde bulundu.

LGS’ye giren öğrenciler, Türk Eğitim-Sen’in on-line tercih danışma bürosundan 20-22 Temmuz tarihlerinde 11.00-17.00 tarihlerinde ücretsiz faydalanabilecek.

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