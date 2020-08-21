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Aktüel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan "Mahalle Denetim Ekipleri" kurulmasını değerlendirdi:
Aktüel

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan "Mahalle Denetim Ekipleri" kurulmasını değerlendirdi:

"Salgınla mücadele, tam bir seferberlik anlayışıyla yürütülürse başarılı olunacaktır. 83 milyon vatandaşın her biri bu süreçte yüksek bir ciddiyetle sorumluluk almalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:09:54 -
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan "Mahalle Denetim Ekipleri" kurulmasını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Salgınla mücadele, tam bir seferberlik anlayışıyla yürütülürse başarılı olunacaktır. 83 milyon vatandaşın her biri bu süreçte yüksek bir ciddiyetle sorumluluk almalıdır." ifadesini kullandı.

Geylan, İçişleri Bakanlığının kaymakamlıklar koordinasyonuyla "Mahalle Denetim Ekipleri" kurulması kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mahalle Denetim Ekibinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azalar, apartman ve site yöneticileri, temsilcilerin bu denetim ekiplerinde görevlendirilebileceğini belirtti.

Mahalle Denetim Ekibinin oluşturulmasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Geylan, "Kovid -19 salgınına karşı devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde faaliyetleri yürütmektedir. Başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlileri üstün fedakarlıkla hizmet etmektedir. Şu gerçektir ki salgınla mücadele tam bir seferberlik anlayışıyla yürütülürse başarılı olunacaktır. 83 milyon vatandaşın her biri bu süreçte yüksek bir ciddiyetle sorumluluk almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, Mahalle Denetim Ekiplerinin oluşturulmasında bazı hususlara dikkat edilmesinin elzem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamileler, yeni doğum yapmış anneler ve 60 yaş üzeri olanlar görevlendirilmemelidir. Görevlilerin kişisel koruyucu tedbirleri en üst düzeyde alınmalıdır. Görevlerinin gereği olarak denetim yetkisi bulunan belediye personeli ve mahalle bekçileri öncelikli olarak 'Mahalle Denetim Ekiplerinde' görevlendirilmeli ve sayıları artırılmalıdır. Geride bıraktığımız 6 aylık salgın sürecinde gördük ki, başta Vefa Destek Grupları olmak üzere, kamu çalışanları salgınla mücadelede üzerilerine düşeni istek ve fedakarlıkla yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla memurlarımız bundan sonraki süreçte de gönüllük esasına dayalı olarak milletimizin hizmetinde olacaktır. Bu itibarla, kamu yöneticileri, çalışanların motivasyonunu bozacak tutum ve söylemlerden uzak durmalıdırlar."

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