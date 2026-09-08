Türk Eğitim-Sen anketinde öğretmenlerin yüzde 89,4'ü akran zorbalığına tanık

Türk Eğitim-Sen'in 2 bin 296 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdiği "Okullarda Akran Zorbalığı ve Suça Karışan Çocuklar" anketinde, zorbalığa bir biçimde tanık olan öğretmenlerin oranı yüzde 89,4'e ulaştı. Sonuçları açıklayan Genel Başkan Talip Geylan, zorbalığın en fazla görüldüğü ortamın yüzde 37,2 ile okul bahçesi olduğunu aktardı ve okullarda her 100 öğrenciye en az 1 rehber öğretmen düşecek şekilde planlama yapılmasını istedi.

Anketi, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında, kendi internet sitesi başta olmak üzere toplam 6 ayrı internet sitesi üzerinden yürüttü.

Geylan, sonuçları paylaşmadan önce Siverek ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına değindi; Ayla Öğretmen ile öğrencilerin hayatını kaybetmesinin tüm ülkeyi yasa boğduğunu belirtti. "Okullarda şiddet ve akran zorbalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır" diyen Geylan, okulların 14 Eylül'de eğitim-öğretime başlayacağını hatırlatarak başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara acil tedbir çağrısı yaptı.

Bakanlığın okulların açılış sürecinde güvenli okul iklimine vurgu yaptığını aktaran Geylan, 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırlarının yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Sendika, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının "Öğretmenimi ve Okulumu Seviyorum" temasıyla başlatılmasını da Bakanlıktan talep etti.

Öğretmenlerin yüzde 34,5'i zorbalığı "açık biçimde yaygın" buldu

Katılımcıların yüzde 49,2'si zorbalığın görev yaptığı okulda kısmen yaygın olduğunu, yüzde 34,5'i açık biçimde yaygın olduğunu belirtti. Öğretmenlerin yüzde 65,2'si okulunda akran zorbalığına tanık olduğunu, yüzde 24,2'si kısmen tanık olduğunu ifade etti.

Geylan, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yaşadıklarını yetişkinlerle paylaşmadığının da görüldüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 26,6'sı, öğrencilerin yaşadıkları zorbalığı öğretmenlerine, okul idaresine ya da ailelerine anlatmadığını düşünüyor.

Zorbalık fark edildiğinde katılımcı öğretmenler en çok sırasıyla yüzde 81,8 ile "zorbalığa maruz kalan ve zorbalığı uygulayan öğrencilerin rehber öğretmenle görüşmesini sağlarım", yüzde 81,7 ile "zorbalığa uğrayan öğrenciyle görüşürüm", yüzde 78 ile "zorbalığı uygulayan öğrenciyi uyarırım", yüzde 65 ile "aileleri bilgilendiririm" yanıtını verdi.

Okul bahçesini sınıf ve sosyal medya izliyor

Zorbalığın görüldüğü ortamlar sıralamasında yüzde 37,2 ile ilk sıradaki okul bahçesini, yüzde 19,5 ile sınıf, yüzde 16 ile sosyal medya ve yüzde 14,7 ile okul dışındaki ortamlar izledi.

Rehberlik biriminin zorbalığı uygulayan ve zorbalığa maruz kalan öğrenciler ile aileleriyle görüştüğünü belirtenlerin oranı yüzde 53,4 oldu. Önleyici çalışma ve farkındalık eğitimi verildiğini ifade edenlerin oranı yüzde 28,3 iken, öğretmenlerin yüzde 16'sı yeterli bir müdahalenin söz konusu olamadığını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 23,9'u görev yaptığı okulda suça karışan çocuk bulunduğunu belirtti; yüzde 44,6'sı böyle bir öğrencinin bulunmadığını söylerken, yüzde 31,5'i bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Geylan, çocukların adli süreçlerine ilişkin bilgilerin hassas ve gizli olduğu düşünüldüğünde tablonun bütünüyle sürpriz olmadığını kaydetti.

"Her 100 öğrenciye en az 1 rehber öğretmen"

Geylan, madde kullanımı ile okula kesici veya delici aletle gelmenin daha seyrek görülmekle birlikte ciddi sonuçlar doğurabilecek riskler olduğunu söyledi. Zorbalığın en fazla okul bahçesinde görüldüğünün belirtilmesinin okulun ortak kullanım alanlarına dikkat çektiğini kaydeden Geylan; öğretmen ve okul personelinin görünürlüğünün artırılmasının, okul giriş ve çıkışlarının düzenli biçimde denetlenmesinin ve riskli alanların belirlenmesinin yararlı olacağını söyledi.

Rehberlik servislerinin personel ve çalışma şartlarının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu, düzenli psikolojik destek verilmesinin ve psikolojik danışman sayısının artırılmasının geniş destek gördüğünü belirten Geylan, "Okullarda her 100 öğrenciye en az 1 rehber öğretmen düşecek şekilde planlama yapılmalıdır" dedi.