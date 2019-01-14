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Türk Edebiyatı Dergisi yeni tasarımıyla raflarda

Türk edebiyatının en uzun soluklu dergilerinden Türk Edebiyatı, 543’üncü sayısıyla raflardaki yerini aldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:37
Türk Edebiyatı Dergisi yeni tasarımıyla raflarda

Türk Edebiyatı Vakfınca yayımlanan Türk Edebiyatı Dergisi, uzun bir aradan sonra yüzünü değiştirdi ve yeni yıla, yeni içerik, yeni mizanpaj ve yeni logosuyla girdi. Dergi, yeni kapak tasarımı ve siyah beyaz sayfalarıyla artık daha sade bir görünümle okuyucularının karşısına çıkıyor.

Akif'in ruh ve irfan mimarı Arap Hoca, Türk Edebiyatı'nda

Şiir, hikaye, inceleme, makale, hatıra, biyografi, deneme ve eleştiri yazılarıyla göz dolduran Türk Edebiyatı Dergisi, Ocak 2019 sayısında zengin içeriğiyle yayımlandı. Ahmet Güner Sayar, Özer Ravanoğlu, Layli Ülkübeva, Saadettin Yıldız, Şaban Özdemir ve Mahmut Babacan gibi isimlerin katkılarıyla hazırlanan 543’üncü sayıda; tiyatro, sinema ve sergi gibi sosyal faaliyetlere yönelik tanıtım yazılarının da bulunduğu ajanda bölümü de yer alıyor.

Derginin kapak konusu olarak ise Mustafa Koç’un “Akif’in Ruh ve İrfan Mimarı Arap Hoca” başlıklı yazısı dikkat çekiyor.

Bilgi için: 0212 526 16 15

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:37
  1. Akif’in Ruh ve İrfan Mimarı Arap Hoca

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