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Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma başlatıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:20
Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma açıldı

Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.07.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-26/390-M sayı ile karar verdi.

Resmi açıklama yapıldı

Kurumun internet sitesinde "Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz." ifadesi yer aldı

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:20
  1. Türk Eczacıları Birliği
  2. Rekabet Kurulu

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