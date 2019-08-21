Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulu tarafından, "Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği" iddiası üzerine soruşturma açıldı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Eczacıları Birliğinin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Rekabet Kurulu, ön araştırma sonucu elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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