Türk düşmanı Macron'a kötü haber

Fransa'da gerçekleştirilen bir ankette Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs salgınıyla mücadeleyi gerektiği gibi yönetemediği düşüncesi ağır bastı.

ELABE Araştırma Enstitüsü, tarafından 7 Ekim'de 18 yaş üzeri 1000 kişiye uygulanan ankette Macron'un salgını yönetmekte başarılı olup olmadığı soruldu.

Yapılan ankete göre, Fransa'da 10 kişiden 6'sı, Macron'un salgın kriziyle başa çıkamadığını ve kötü yönettiğini düşünüyor.

Macron'u kibirli ve baskıcı buluyorlar

Cumhurbaşkanı Macron'un kibirli biri olduğu görüşünde olanların oranı yüzde 65 iken, yüzde 63'ü de baskıcı olduğunu düşünüyor.

Macron'a güven azaldı

Ülkede yapılan anketler Cumhurbaşkanı Macron ve Başbakan Jean Castex’e halkın güveninin gittikçe azaldığını gösteriyor.

Fransa'da, eylülde yapılan 7 farklı güven anketinde de Macron'a yüzde 41 civarında olan güvenin 2,4 puan düşerek yüzde 38,7'e gerilediği tespit edildi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı artıyor

Ülkede son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına erişilmişti.

Fransa'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 653 bin 509'a çıktı.