Türk düşmanı çirkef Anna Hakobyan’ın İnstagram takıntısı! 100 bin kişilik ordu kuruyor

Ermenistan’ın küstah saldırısı sonrası Azerbaycan da saldırı başlatınca sınırda gerilim üst düzeye geldi. Ermenistan sıkıyönetim ilan ederken Azerbaycan da ‘savaş hali’ ilan etti.

Ermenistan’ın bu saldırısına ilişkin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi ile ilgili bomba iddia gündeme geldi.

Daha öncede ordu kurmak için kolları sıvayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın, Azerbaycan’a bu saldırıda etkili olduğu hatta savaş için 100 bin kişilik kadın ve erkeklerden oluşan sivillerden oluşan yeni bir ordu kuracağı konuşuldu.

Gazeteci olan 42 yaşındaki Anna Hakobyan, Türk düşmanlığıyla biliniyor. Gazetecilik döneminde Hakobyan, Türkiye ile ilgili skandal makaleler yayınlamıştı.

İddiayı atan ülke

Bu iddiayı ortaya atan İtalya oldu. İtalya basını, Anna Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azeri sivillere saldırmaya hazırladığını" öne sürdü.

Sosyal medyadan gösteriş

Hakobyan'ın, Dağlık Karabağ'da askeri tatbikatlarda boy göstermeye başladığı biliniyor.

Askeri kamuflaj giyen kadın, İnstagram hesaplarında da fotoğraflar paylaşıyor.