Türk dünyasının Vikipedi gönüllüleri Azerbaycan’da bir araya geldi

Dört gün süren kampta Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan deneyimli Vikipedi gönüllüleri yer aldı. Kamp, Türk dünyasının farklı ülkelerinde faaliyet gösteren viki toplulukları arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımı ve gelecekteki ortak girişimlerin görüşülmesi için de bir platform işlevi gördü.

YAPAY ZEKÂ VE CİHAZLARIN KULLANIMI GİBİ KONULARDA EĞİTİMLER VERİLDİ

Kamp kapsamında bölgesel viki topluluklarının deneyimi, eğitimde Vikipedi’nin uygulanması, kaynaklarla çalışma ve tarafsızlık ilkeleri, ayrıca viki projelerinde yapay zekâ ve cihazların kullanımı gibi güncel konularda eğitimler ve sunumlar gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden katılımcılar, kendi viki topluluklarının faaliyetleri, uyguladıkları yaklaşımlar ve başarılı projeleri hakkındaki deneyimlerini paylaştılar.

TÜRK DÜNYASININ VİKİ TOPLULUKLARI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Editatonlar (yazı maratonları) sırasında Türk dünyasından Vikipedi gönüllüleri, Azerbaycan ve Türk dillerinde Azerbaycan’ın tarihi, kültürü ve spor hayatı, Mingeçevir, Azerbaycan gençleri ve diğer konularda toplam 512 yeni madde oluşturdu ve 4000’den fazla düzenleme gerçekleştirdi. Böylece Azerbaycan hakkındaki bilgilerin çeşitli viki projelerinde zenginleştirilmesine ve Türk dünyasının viki toplulukları arasındaki içerik iş birliğinin genişletilmesine katkı sağlandı.

KANO VE BİLGİ YARIŞMALARI DÜZENLENDİ

Boş zamanın verimli değerlendirilmesi amacıyla katılımcılar kano ve kürekçilik üssünü ziyaret ederek kanolardan pratik olarak yararlanma imkânı buldular. Kamp sırasında ayrıca katılımcılar arasında “Ne? Nerede? Ne Zaman?” ve “Beyin Ring” adlı bilgi yarışmaları düzenlendi.