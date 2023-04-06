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Teknoloji Türk dünyasında hem bilim, hem kültür ve sanat alanında yeni döneme giriş iyi olacak
Teknoloji

Türk dünyasında hem bilim, hem kültür ve sanat alanında yeni döneme giriş iyi olacak

Yeniakit Publisher
2023-04-06 17:05:00 - 2023-04-06 17:23:53
Türk dünyasında hem bilim, hem kültür ve sanat alanında yeni döneme giriş iyi olacak

Prof. Dr. Uluç Özülker'in de katıldığı Genel Kurulda, Derneğin Genel Başkanlığına Semih Taner seçildi. Taner Türk dünyasında bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanında işbirliği artırılacak diyerek yeni bir döneme girileceğini ima etti.

Türk dünyasında ve diğer ülkelerde yaşayan Türk aydınlarının, Bilim- Teknoloji - Kültür - Sanat alanlarında ortak çalışma yapabilmesi için Dünya Türkleri Bilim ve Teknoloji Akademisi Derneği kuruldu.

1. Genel Kurulu toplantısına, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver de katıldı. Üsküdar - Bağlarbaşı Kültür ve Sergi Sarayında düzenlenen toplantıda Suver, Türk dünyasının birlikteliğinin önemini anlattı. Derneğin Onursal Başkanı emekli Büyükelçi Prof. Dr. Uluç Özülker'in de katıldığı Genel Kurulda, Derneğin Genel Başkanlığına Semih Taner seçildi.

Türk dünyasının ortak projeler geliştirmesi için derneğin kurulduğunu söyleyen Semih Taner, "Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gözeteceğiz. Bizler bu inançla elimizden gayreti gösterecek, yetişmiş insanlarımızın bilgi ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarma konusunda bir köprü görevi üstleneceğiz" dedi.

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