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Aktüel Türk Dünyası Parlamenterler Vakfından Azerbaycan'a destek
Aktüel

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfından Azerbaycan'a destek

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan: - "Azerbaycan devletinin kendini savunmaya ve Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmaya yönelik mücadelesini haklı buluyor ve destekliyoruz. Bu mücadelede dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" - "Uluslararası kuruluşları da Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için daha aktif sorumluluk almaya davet ediyor ve bölgenin bir an önce huzur ve barışa kavuşmasını temenni ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:44:43 -
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfından Azerbaycan'a destek

ANKARA (AA) - Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, Azerbaycan devletinin kendini savunmaya ve Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik mücadelesini haklı bulduklarını ve desteklediklerini belirterek, "Bu mücadelede dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarihi geçmişe ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş iki devlet olduğunu, Türkiye'nin, "iki devlet ve tek millet" bilinciyle aynı coğrafyada yer alan Azerbaycan'a komşu olmaktan huzur ve güven duyduğunu bildirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile neredeyse kuruluş yıllarına kadar dayanan çekişme ve zaman zaman savaşa kadar dayanan husumet içerisinde olduğunun bilindiğini ifade eden Çalışkan, bu husumet içinde Ermenistan'ın uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ'ı 1991 yılından itibaren işgale başladığını ve 26 Şubat 1992'de tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı katliamına imza attığını belirtti.

Çarlık Rusyası'nın tampon bir bölge oluşturma projesiyle 1826-1828 ve 1878 yıllarından sonra Osmanlı toprakları ve İran'dan göç eden Hristiyan Ermeniler ile tamamen Müslüman Türk yurdu olan Dağlık Karabağ'ın demografik yapısını değiştirme gayretinin Sovyetler Birliği döneminde de devam ederek bugüne kadar geldiğini aktaran Çalışkan, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve devletlerin çağrılarına rağmen Ermenistan'ın bu zamana kadar işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmediğini, her fırsatta saldırgan tutumunu devam ettirdiğini kaydetti.


Çalışkan, 12 Temmuz 2020'de Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine hiçbir gerekçe olmadan yapılan ve çok sayıda sivil masumun hayatına mal olan saldırının bunlardan sadece biri olduğunu vurguladı.

Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de sabah saatlerinde yataklarında uyuyan masum sivilleri hedef alarak yine Azerbaycan topraklarına saldırdığını belirten Çalışkan, Azerbaycan'ın da bu gelişmeler üzerine saldırılardan korunmak ve yıllardır işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını kurtarmak amacıyla uluslararası hukukun kendine verdiği yetkilerle saldırıları durdurmaya ve karşı taarruza başladığını ifade etti.

Azerbaycan ordusunun karşı taarruza başladıktan sonra kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini aktaran Çalışkan, şu görüşlerini paylaştı:

"Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı olarak, Azerbaycan devletinin kendini savunmaya ve Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmaya yönelik mücadelesini haklı buluyor ve destekliyoruz. Bu mücadelede dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Ermenistan'ın saldırısından sonra gelişen süreçte, Azerbaycan devletinin vakur duruşunu ve Türkiye'nin izlediği politikayı takdire şayan buluyor, bölgede ve dünyada söz sahibi bazı devletlerin davranışlarını da ibret ve dikkatle takip ediyoruz. Bu süreçte Ermenistan'a saldırganlıktan vazgeçmesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an evvel ve tamamen çekilmesi çağrısı yapıyoruz. Uluslararası kuruluşları da Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için daha aktif sorumluluk almaya davet ediyor ve bölgenin bir an önce huzur ve barışa kavuşmasını temenni ediyoruz."

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