  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da
Aktüel

Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov’un da hazır bulunduğu devir teslim töreninde, Hiva Belediye Başkanı Temur Davletov’dan ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanını resmen aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 08:45:00 -
Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı resmen Bursa’da

TÜRKSOY tarafından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Özbekistan Hiva şehrindeki kutlamaların ardından yapılan 38. Dönem Toplantısı, Bursa ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Bursa ile ilgili tanıtım filminin gösterildiği toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sunum yaptı. Sunum ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da buluşmak ve görüşmek ümidiyle saygılarımı sunuyorum. Bursa, Türk Dünyası’nı bekliyor” dedi.



Toplantının ardından yapılan devir teslim töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov başta olmak üzere üye ülkelerin bakanları ve temsilcileri hazır bulundu. Protokol anlaşmalarının yapıldığı toplantıda, Bakan Nazarbekov tarafından Bakan Ersoy’a ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ unvanını temsilen kupa ve TÜRSOY Bayrağı hediye edildi. Ardından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Hiva şehrinin Belediye Başkanı Temur Davletov tarafından ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti kabul edilen Bursa adına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a unvanı temsilen kupa takdim edildi. Toplantıda ayrıca üyelere Yunus Emre tablosu ve günün anısına plaket verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay