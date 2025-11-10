Türk dünyası kararlılığını dünyaya ilan etti! Bakan Tekin: Türkiye ile Malta arasında eğitimde iş birliği imzalandı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Dünyanın her tarafında barışı önceleyen, öğrencilere, çocuklara, gençlere barışı salık veren, dünyada adalet tesis etmeye yönelik çaba sarf etme yönünde çocukları eğiten bir sisteme ihtiyacımız var.” dedi.

Türkiye ile Malta arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenler Odası Toplantı Salonu’nda imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Tekin, modern devletlerin temel varlık nedenlerinden birinin barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve adaleti tesis etmek olduğunu belirterek, “Eğitim bu işlevi yerine getirme konusunda en önemli sektörlerden biridir.” ifadesini kullandı.

Tekin, eğitim sistemlerinin barış, insan hakları, adalet ve demokrasi ekseninde şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ortaya çıkardığımız birikimi insanlığın ortak kümülatif birikimi olarak kabul edip, farklı ülkelerle paylaşmak arzusundayız.” dedi.

“Dünya barışının korunması için iki ülkenin iş birliğini önemsiyoruz”

Bakan Tekin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail’in Filistin’deki saldırılarına da değinerek, “Bugünlerde çokça eksikliğini hissettiğimiz dünya barışının korunması anlamında iki ülkenin iş birliğini önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.

“Dünyada barışı önceleyen, adaleti tesis etmeye yönelik bir eğitim sistemine ihtiyacımız var.” diyen Tekin, eğitimdeki eksikliklerin küresel ölçekte yaşanan olumsuzluklara da yansıdığını belirtti.

“İş birliği çocukların potansiyelini ortaya çıkaracak”

Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Clifton Grima ise Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yapılacak iş birliğinin çocukların tam potansiyellerine ulaşması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Grima, “İyi işleyen bir eğitim sistemi insanı merkeze almalıdır. Bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı, ülkemizin 2050 eğitim vizyonuyla tam uyumlu bir belgedir.” dedi.

Malta’nın Ukrayna’daki savaş ve Filistin’deki trajedi konusundaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Grima, “Filistin Devleti’ni tanıdık, farklı ülkelerden gelen öğrencilere de eğitim imkânı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakanlar Tekin ve Grima, mutabakat zaptını imzaladı ve karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ile Malta’nın Ankara Büyükelçisi Marisa Farrugia da katıldı.