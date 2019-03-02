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Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Nogay Türkleri

Turnuvada birinciliği finalde Türkmenistan'ı 2-1 yenen Nogay Türkleri kazandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:09
Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Nogay Türkleri

Ankara'da ilk kez düzenlenen Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nda birinciliği Nogay Türkleri Takımı kazandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler Başkanlığı YTB ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen turnuvada Nogay Türkleri finalde Türkmenistan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye’de eğitim gören Türk dünyası gençlerinin kaynaştırılması amacıyla düzenlenen ve 9 takımın mücadele ettiği turnuvada üçüncülüğü Azerbaycan, dördüncülüğü de Kazakistan elde etti.

 

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:09
  1. Ankara
  2. Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  3. Nogay Türkleri voleybol takımı
  4. Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası
  5. TÜRKOY
  6. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
  7. Yurtdışı Türkler Başkanlığı

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