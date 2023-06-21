Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden Mahmut Abbas’a tepki!

“Öncelikle şunu belirtmek isterim. İsrail zûlmü altında inleyen Filistinli din kardeşlerimizin İşgâlci İsrail karşısında haklarını savunamayan Mahmut Abbas derhâl istifa etmeli ve yargılanmalıdır. Filistin’deki İslâm topraklarını İsrail’e metre metre peşkeş çeken Mahmut Abbas mutlaka bunun hesabını vermeli, bedelini ödemelidir.

2005 Ocak Ayından itibaren Filistin Devlet Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Abbas bu süre içerisinde Filistin Halkına kan ve gözyaşından başka bir şey vermemiştir. Filistinlilerin başına yine füzeler yağmış,yine evleri yıkılmış, yine binlercesi tutuklanmış ve yine yüzlerce Filistin’li şehit olmuştur.

Mahmut Abbas’ın göreve geldiği dönemdeki Filistin topraklarının önemli bir bölümü İsrail’e kaptırılmıştır. Peki, Mahmut Abbas bugüne kadar görev yaptığı süre içerisinde halkına ne vermiştir, Filistin ve Filistin’lilerin hangi meselesini çözmüştür.”

Doğu Türkistan konusuna bakış

42 ülkede faaliyet gösteren Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin Genel Başkanı Kanak, Mahmut Abbas’ın Çin ziyareti surasında Çin’in işgâl ettiği Doğu Türkistan topraklarında yaptığı zulüm ve baskıları haklı görmesi üzerinede şunları söyledi;

“1949 yılında Doğu Türkistan Devletini işgâl eden Komünist Çin, bugün milyonlarca Müslüman Türk’e zindanlarda her türlü zûlüm ve işkence uygularken, İsrail’in Mahmut Abbas’ın kendi halkına uyguladığı işgâl ve baskıyı unutmuşçasına takındığı tavır 350 milyonluk Türk Dünyasının vicdanlarını kanatmıştır. Bugün 88 yaşında olan Mahmut Abbas; ya ne söylediğini bilmemekte, yada geldiği sosyalist gelenekten dolayı sosyalist Çin’i destekleme fikri depreşmiştir. Ancak Mahmut Abbas’ın bu söylemleri, bizleri ne mazlûm ve mağdur Filistin Halkından ve o topraklardan, nede Doğu Türkistan’ın haklı dâvâsından gönül bağımızı kopartamayacaktır. Mahmut Abbas’tan beklentimiz Filistin Halkının yakasından bir an önce düşmesi olacaktır. Önceden beri söylediğimiz gibi; Referandum yapılsın, Filistin Türkiye’ye bağlansın.

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