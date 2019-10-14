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Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden geldi. Genel Başkan Halit Kanak yaptığı yazılı açıklamada vatanın ve milletin bekası için teröristlere karşı mücadele eden kahraman Mehmetçik'in yanında olduklarını dile getirdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:52
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

yeniakit.com.tr Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte iyice yalnız kalan terör örgütü PKK/YPG, Mehmetçik'in başarılı nokta operasyonları sonucu ağır kayıplar verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, ABD ve Batı destekli terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak yaptığı yazılı açıklamada terör örgütlerine karşı mücadele eden kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını dile getirdi. Kanak, açıklamasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal sözlerine de tepki gösterdi.

Kanak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bulunduğumuz coğrafyada yüzyıllardan beri ülkemiz üzerinde bitmek bilmeyen oyunlara son yıllarda yenileri eklenmiş ve biz devlet olarak bu oyunları bozma noktasında ciddi adımlar atarak bunlara kayıtsız kalmadığımızı dosta düşmana göstermişiz göstermeyede devam edeceğiz.

Sınırlarımızın güneyinde Suriye'de rejim değişikliğini isteyenler tarafından 15 Mart 2011'de başlatılan muhalif hareketler rejimin silah kullanarak sert müdahalesiyle silahlı çatışmaya dönüşmüş, durumdan vazife çıkartmaya çalışan AB, Rusya, İran ve son olarak ABD krizi kendi lehlerinde fırsata dönüştürmenin hesaplarını yaparak bölgeye üşüşmüşler.
Kendileri gelmeden önce PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini bölgeye göndermişler, bu örgütlerin baş hedefi de maalesef ülkemiz olmuştur. Kendi coğrafyamızda bizi boğmak isteyenlere karşı yaptığımız mücadele içte ve dışta pek çok ülkeyi, kurumu, şahsı rahatsız etmiş, bu rahatsızlıklarını da alenen dillendirmeye başlamışlardır.

Bunun en son örneği, canımız ve kanımızla kurduğumuz Kıbrıs'tan ve ne yazık ki O'nun Cumhurbaşkanından gelmiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatından
duyduğu rahatsızlığı açıkça söylemesi bizleri derinden yaralamış fakat mücadele azmimizi kamçılamıştır.

Bundan sonraki yol haritamız bellidir. Hedefimiz Rakka, Haseke, Halep, Deyrizor ve kadim Türk Şehri Musul'dur. Ve biz bitti demeden de bitmeyecektir. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi olarak Kahraman Ordumuzun yanında olduğumuzu bütün dünyaya haykırıyor ve Fatih Sultân Mehmed Hân'ın ifâde ettiği gibi diyoruzki: " Türk Olmak zordur, bütün dünyayla savaşırsın. Türk olmamak daha zor, çünkü Türk ile savaşırsın."

Akıncı'nın skandal sözleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözler sarfetmişti.

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, harekata açık bir şekilde destek vermediği gibi Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlarına son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu dile getirdi.

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:52
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
  4. Türkiye
  5. Halit Kanak

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