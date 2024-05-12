Türk Donanması’ndan bir ilk: SİDA’lar oyuna dahil oldu! Beklenmedik hamle... Neler oluyor? İşte tüm detaylar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı tatbikatlarından DENİZKURDU-II/2024’ün Seçkin Gözlemci Günü, 11 Mayıs 2024 tarihinde başarıyla icra edildi. 18 mayısa kadar devam edecek tatbikata, Türk Donanması’na ait; 94 suüstü gemisi, 7 insansız deniz aracı, 8 denizaltı, 10 deniz karakol uçağı, 16 helikopter, 28 S/İHA, 2 SAT Timi, 3 SAS Timi ve kıyı birlikleri katılım sağlıyor.

Tatbikata damgasını vuran unsurlardan bir tanesi ise yerli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) oldu. TCG SALİHREİS Firkateyninden tatbikatı takip eden seçkin gözlemcileri selamlayanlar arasında, S/İDA’lar da yer aldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve 19 Ocak 2024 tarihinde Türk Donanması’na teslim edilen MARLİN SİDA (TCB1101), TCG SALİHREİS’i selamladı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk SİDA olan MARLİN’in üzerindeki uzaktan komutalı silah sistemi ve elektronik-harp faydalı yükleri dikkat çekti.



Öte yandan yine ASELSAN tarafından geliştirilen 3 adet ALBATROS-S İDA da TCG SALİHREİS Firkateyni’ni selamladı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen test sırasında ALBATROS-S İDA, hedef gemi rolündeki bir nakliye gemiyesine kamikaze saldırı gerçekleştirmiş ve gemi çok kısa süre içerisinde batmıştı.

DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı ile birlikte Türk Donanması, envanterindeki SİDA ve İDA’ları ilk kez bir görev kapsamında kullanmış oldu. Yakın gelecekte Türk Donanması’nın S/İDA envanterinin ve kullanım alanlarının genişleyeceği öngörülüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO