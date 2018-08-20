Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Mine Özyazıcı, Doç. Dr. Mesut Arıcı ve Ar. Gör. Dr. Aysu Yurdasiper’in öncülüğünde bir grup araştırmacı, dünyadaki enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ikinci, yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları içinde ise ilk sırayı alan hastanede gelişen zatürrenin tedavisi amacıyla bir çalışma başlattı. Bilim insanları, TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, ilk kez netilmisin etkin maddesinin hedef bölgeye (akciğerlere) hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ilaç taşıyıcı sistem geliştirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bir ilke imza atan Egeli buluşçuları çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarda ziyaret etti. Buluşla ilgili bilgi alan Rektör Budak, "Başarılı hocalarımız özellikle hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde ‘solunum yolu enfeksiyonları’ dediğimiz hastalıkların tedavisine yönelik bir formülasyon geliştirdi. Şu anda patent başvurusu yapılmış durumda olan formülasyon tescil aşamasında. Akciğerde enfeksiyonun olduğu bölgeye direkt ilacın taşınabilmesine yönelik bir işlevsel fonksiyon görecek bu formülasyonun ticarileşmesi çok önemli. Çünkü yerli ve milli bir buluş olan bu formülasyon yüksek ihracat potansiyeline sahip" dedi.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Özyazıcı, "Projemizde, hastanede gelişen zatürrenin tedavisine dönük bir formülasyon geliştirdik. Yoğun bakım ünitelerinde dirençli mikroorganizmalar mevcut, bunların tedavisi çok zor ve tam olarak tedavisi için gerekli ilaç da mevcut değildir. Bu hastalık nedeniyle ölüm oranları da çok yüksektir. Geliştirdiğimiz kuru toz inhaler şeklindeki ilaç taşıyıcı sistem, direkt akciğerlerdeki hedef bölgeye gönderilerek, daha az dozda ilaçla hızlı ve güvenilir tedavi sağlayacak" diye konuştu.

"DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EŞDEĞERİ OLMAYAN BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ar. Gör. Dr. Aysu Yurdasiper, projenin multidisipliner bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Hastane enfeksiyonları bilindiği gibi dünyada ölüm oranında 2. sırayı alıyor. Yoğun bakım ünitelerinde de hastanede gelişen zatürre, yüzde 32 ile yüzde 75 oranında ölüme yol açıyor. Bu çalışmada netilmisin etkin maddesi ile farklı bir ilaç taşıyıcı sistem geliştirerek dünyada ve Türkiye’de eşdeğeri olmayan bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmamızda formülasyon, in vitro etkinlik ve in vivo hayvan çalışmaları tamamlandı. Projemizle ilgili klinik çalışmaları yapabilecek imkanlara sahip durumdayız. Ticarileşirsek dünyada ve Türkiye’de hastaların tedavisine sunulacak ilk netilmisin içeren kuru toz inhaler sistem olacak” dedi.