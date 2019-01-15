Türk dizileri İran'da geleneksel Türk okçuluğuna ilgiyi artırdı

TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - Türkiye'de son yıllarda artan tarihi diziler ve buralarda kullanılan geleneksel savaş aletleri İran'da geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgiyi artırdı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdür Vekili Cem Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlıların geleneksel Türk okçuluğunu daha detaylı öğrenebilmesi için açılan kurslara rağbet ettiklerini söyledi.

Türkiye'deki popüler tarihi dizilerin, İran'da geleneksel okçuluğa yönelik ilgiyi artırdığını belirten Sevindik, "Özellikle son dönemde meşhur olan Türk dizilerine baktığımız zaman, oradaki savaşçılarımızın ve okçularımızın başarısı göz önüne alındığında bunları izleyen İranlılar geleneksel okçuluğumuzu öğrenmek için kurslarımıza kayıt yaptırıyor." dedi.

YEE ve Türkiye Okçular Vakfı iş birliğiyle kemankeş (okçu) projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğunun dünyada 16 ülkede tanıtılmaya başlandığını anlatan Sevindik, 2018 yılının şubat ayında açılan kurslara 55 İranlının katıldığını belirtti.

Sevindik, 16 ülkeden başvuranlar arasında başarılı olanların Türkiye'ye gidip Okçular Vakfı'nın verdiği eğitime katılmaya hak kazandığını ve ülkelerine dönüp geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımını yaptığını ifade etti.

Okçuluğun Orta Doğu coğrafyasında büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Sevindik, şöyle konuştu:

"Özellikle geleneksel Türk okçuluğuna İran'da büyük ilgi var. İran'da da okçulukla ilgili çalışmalar var, fakat bizim yaptığımız araştırmalara göre daha ziyade olimpik okçuluk var. Ancak biz kendi kurslarımızda geleneksel okçuluk üzerine bilgi veriyoruz. Klasik Türk ve İran okçuluğu arasındaki farklar da buradaki insanların ilgisini çekiyor."

Tarihin kültürün vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğuna vurgu yapan sevindik, "Türk tarihine baktığımızda okçuluğun büyük bir yeri olduğunu görüyoruz. Tarihimizin ve kültürümüzün aktarımında Türkçe, resim ve çeşitli enstrüman kurslarımız gibi okçuluğun tanıtılması için de muhtelif ülkelerde kurslarımız devam ediyor. Kurslarımıza katılanlardan sembolik bir ücret alıyoruz. Buradaki asıl amaç kültürümüzün tanıtımıdır." diye konuştu.

- Kurstan sonra eğitmenliğe başladı

Tahran'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyan İranlı eğitmen Elnaz Sergulzayi, geçen yıl açılan kurslara kayıt yaptırdığını ve düzenlenen yarışmalarda Türkiye'de Okçular Vakfı'nın programına katılmaya hak kazandığını söyledi. Sergulzayi, Türkiye'de aldığı eğitimden sonra İran'a dönüp okçuluk öğretmeye başladığını anlattı.

Başlangıçtan itibaren İran halkının kurslara rağbet gösterdiğini aktaran Sergulzayi, "Türk ve İran geleneksel okçuluğu birbirine yakın, Avrupa'daki tarzlardan çok farklı. Biz zihgir ile çalışıyoruz, baş parmağımızı kullanıyoruz, bu yüzden ilgi çok fazla. Ancak İran'da geleneksel okçuluğu öğreten fazla yer yok. Avustralyalı bir kursiyerimiz bile var. YEE'nin sunduğu imkanlar katılımcılar için çok iyi. İran'daki muhtelif kesimlerden oldukça ilgi görüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkçe kursu alırken okçuluk eğitimi verildiği bilgisini alan öğrencilerden Mecid Taran, "Geleneksel bir spor, tarihle bağlantısı var ve dini açıdan da Peygamberimiz okçuluğu tavsiye ediyor. Daha önce okçuluk ile ilgili hiç bilgim yoktu, eğitim alırken bunun geleneksel ve güzel bir spor olduğunu öğrendim. Önceleri okçuluk hakkında hiç bir şey bilmiyordum ancak şimdi hedefi gayet iyi tutturabiliyorum. Bunu devam ettirmek istiyorum."

Kurslara katılan Mehta Muzafferi de, okçuluğu Türk dizilerinden gördüğünü ve bu sporu merak ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Genel olarak sporla ilgiliyim, Osmanlı tarzı okçuluğu da merak ettim. Bundan sonra yarışmalara katılmak ve bu sporu devam ettirmek istiyorum."



