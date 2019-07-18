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Türk diplomatın şehit edildiği Erbil saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomatların bulunduğu bir restorana düzenlenen ve 1 diplomatımızın şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
Türk diplomatın şehit edildiği Erbil saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet yetkilileri ve yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, sahte plakalı araç kullanan 3 kişi, saldırıyı planladıkları restoranın önüne dün ilk olarak yerel saatle 11.30 sularında geldi. Araçtan inen saldırganlar, bir süre etrafı gözlemledikten sonra olay bölgesinden ayrılıp yarım saat sonra yanlarında bir kişiyle daha tekrar restorana geldi.

2'si içeri girdi, 2'si kapıda bekledi

Saldırganlardan 2'si restorana girerken 2'si kapının önünde araçta bekledi. İçeri giren silahlı saldırganlar, Türk diplomatın hemen yan masasına oturarak sipariş verdi. Elde edilen bilgilere göre, durumu fark ettirmeden etrafı kontrol eden 2 saldırgan, Türk diplomatın yemeğini bitirip hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganların biri belinden çıkardığı susturucu silahla yakın mesafeden doğrudan Türk konsolosluk görevlisini hedef aldı.

Kaçmaya çalışırken yaralandı

Bu sırada ikinci saldırgan da ayağa kalkan Iraklı 2 müşteriye doğru ateş etmeye başladı. Bu Irak vatandaşlarından biri olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türk diplomatla birlikte olduğu belirtilen bir korumanın saldırganlara doğru ateş açtığı ve bir saldırganın kaçmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi.

Restoranın önünde bekleyen 2 kişiyle birlikte araca binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçmayı başardı. Restoranın güvenlik kamerası kayıtlarında faillerin yüzlerinin net bir şekilde belli olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
  2. Erbil
  3. restoran saldırısı
  4. Türk Diplomata saldırı
  5. silahlı saldırı
  6. terör saldırısı
  7. olayla ilgili detaylar

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