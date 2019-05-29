Türk Dil Kurumundan “Güzel Türkçemiz ve Türk Dil Kurumu” Konferansı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumunca, 29 Mayıs’ta Başkent Öğretmenevi’nde gençlere yönelik “Güzel Türkçemiz ve Türk Dil Kurumu” konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşma yapan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu gençlerle bir araya gelince vatan için daha çok umutlandığını, istikbal ve istiklalimizin teminatının gençler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hekimoğlu, ileri görüşlü gençler yetiştirme konusunda yetişkinlere ve eğitimcilere düşen sorumluluklara da vurgu yaptı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında, Türk Dil Kurumunun Türkçenin dünyada daha da yaygınlaşıp gelişmesi ve yabancı diller boyunduruğunda kalmadan kendini savunabilmesi için çalışan bir kurum olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Gülsevin, akademik hayatları için Türk Dil Kurumunun gençlere sunduğu imkânlardan da söz etti.

Konferans, “2017 Türk Dili Yılı Tanıtım Filmi”nin gösterimi sonrası serginin gezilmesi ve iftar yemeğiyle son buldu.