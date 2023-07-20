Türk Dil Kurumu o kelimeleri değiştirdi! Artık böyle kullanılacak

Türk Dil Kurumu (TDK), sözlüğün 12. baskısı ile listesinde pek çok sözcüğün yazımında değişiklik yaptı. TDK'nın yaptığı değişikliklerin halk ağızı oturmuş yanlış kelimelerden oluştu gözlerden kaçmadı.

12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.

İşte yazımı değişen o kelimeler:

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Horon vurmak (eski) / horon tepmek (güncel)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Unvan (eski) / ünvan (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / Akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)