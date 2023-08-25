Türkiye'nin milli ve yerli üretilen savaş uçağı: ABD'ye karşı havada sürpriz F-16 adımı! İHA ve SİHA’lar ile ortak harekat

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle F-35 projesinden çıkarılmasının ardından sürpriz bir adım daha geldi.

ABD'den F-35'e karşı 40 adet F-16 Blok 70 alımı için gönderilen talep mektubuna onay beklenirken envanterdeki 165 adet F-16’nın viper seviyede uçaklara dönüşmesi için de harekete geçildi. yenisafak'a göre: Modernize edilen uçaklar, radarları ile görev bilgisayarları milli olacağı için yerli füze ve mühimmatları fırlatabilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine F-16'lara yönelik atılan kritik adımı gündemine aldı.



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