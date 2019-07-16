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Türk devinden yerli otomobil hamlesi

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (KARDEMİR), otomotiv sanayisiyle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesinin şirketin stratejik bir hedefi olduğu bildirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:01
Türk devinden yerli otomobil hamlesi

KARDEMİR’den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefleri içerisinde en önemlilerinden biri de yerli otomobil üretimidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimizle bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi, şirketimiz için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayisi gibi otomotiv sanayisi için de şirketimizde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Ar-Ge Müdürlüğünce, mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimizle otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi ve otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR’de nelerin yapılabileceğini çalışmaktadır.”

Yerli oto dönüşümü

Şu an için muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerinin, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayisinin hizmetine sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde gelen firmalarıyla sürdürülmektedir. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde kurulu küresel bir üreticiyle yürütülmektedir. Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 2022 yılında yerli otomobilin caddelerde olacağını, bu konuda Ar-Ge faaliyetlerinin artarak devam ettiğini ve projenin tüm sektörleri dönüştürecek bir proje olduğunu açıklamıştır. Bu dönüşümlerden biri de KARDEMİR’de yaşanmaktadır. Bu çalışmaların KARDEMİR’i de bu alanda küresel bir ürün tedarikçisi konumuna getireceğine inanıyoruz.”

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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