Türk devi ünlü isim, kurduğu bir kuruluşla iş imkânı sağlıyor! Gördüğü muamele dergiye konu oldu! İşte o kulis

Ünlü ekonomi dergisi Forbes'ta Ulukaya'nın bu girişimini "Bu bir Türk milyarderin Meksika'daki göçmenleri işe alma stratejisidir" başlığıyla haberleştirdi. Habere göre, 2016 yılında Ulukaya'nın kurduğu bir kuruluş olan Tent, Kanada, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'daki mülteci ve göçmenlerin büyük şirketlerde iş bulmalarına yardımcı oluyor.

46 BÜYÜK ŞİRKETLE ÇALIŞIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk milyoner Chobani markasının sahibi ve yoğurt üreticisi Hamdi Ulukaya, mültecileri ve göçmenleri büyük ölçekte işe almak ve bunların işgücü entegrasyonuna kendini adamış küresel bir şirketler ağı olan Tent aracılığıyla Meksika'da istihdam edilebilirlik desteği sağlamak için 46 büyük şirketle çalışıyor.

Tent CEO'su Gideon Maltz, "Meksika ekonomisi büyümeye devam ederken Tent'te mülteci işe alma sürecine iş perspektifinden yaklaşıyoruz" dedi.

Tent, yüz binlerce mültecinin istihdama hazırlanmalarına ve işe bağlanmalarına yardımcı olarak Kanada, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve şimdi de Meksika'daki işgücü piyasalarına erişmelerine yardımcı olmaya kendini adamış 350'den fazla büyük şirketten oluşan bir ağ...

Gideon Maltz amaçlarını anlatırken "Şirketler bu girişimden önemli faydalar elde etti, daha sadık ve kararlı çalışanlara sahip olacak ve aynı zamanda mültecilerin ve göçmenlerin yeni topluluklarında özerkliğine ve entegrasyonuna katkıda bulunacaklar" diye konuştu.

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Meksikalı işletme sahiplerinin yüzde 75'i işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını söylüyor. Meksika Cumhuriyeti İşverenler Konfederasyonu'na (Coparmex) göre, Meksika işgücü piyasasında 1,2 ila 1,6 milyon arası boş iş var.

Göçmenleri ve yerinden edilmiş kişileri istihdam etmek isteyen şirketler arasında Accenture, Accor Hotels, Adecco Group, Alsea, Amazon, Arca Continental, Baxter, Chedraui, Chobani, Coppel, Comex, DHL Group, Dow Chemical, FEMSA, Forvia, Foundever, Globant, H&M yer alıyor. , HEB, Hilton, HP Inc, HSBC, Hyatt, Ingenico, ISS, Kellanova, L'Oreal, LEAR, ManpowerGroup, Marriott International, Menzies Aviation, Microsoft, Orbia, Carvajal Organizasyon, PayPal, PepsiCo Foods, Pfizer, Rappi, Sanofi, SAP, Sutherland, Tele Performance, Vertical Knits, Walmart ve WeWork gibi şirketler de yer alıyor.

"BİR ÇIĞIR AÇIYORUZ"

Tent'in Meksika Direktörü Gerardo Ancira, "Bugün Tent México'yu kuran 46 şirket bir çığır açıyor ve Meksika'daki iş dünyasının giderek daha çeşitli ve kapsayıcı olduğunu, mültecilerin ve göçmenlerin dışarıda bırakılmaması gerektiğini gösteriyor" dedi.

“Mültecileri ve göçmenleri geniş çapta işe almak ve ülke genelinde istihdam fırsatlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için bu şirketlerle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz; bugün daha fazla şirketin, mültecileri ve göçmenleri entegre ederek en büyük ve en sürdürülebilir etkiyi elde edebileceklerini kabul etmesini teşvik ediyoruz. Göçmenler de işgücüne katılıyor” diye ekledi.

KÜRESEL AĞDAN DA FAYDALANILACAK

Tent México, şirketlere tüm ülkelerdeki mültecileri ve göçmenleri iş ile buluşturma çabalarını destekleyecek bir dizi ücretsiz hizmet sunacak.

Aynı zamanda Tent'in 350'den fazla üye şirketi olan küresel iş ağının deneyiminden de yararlanacak, bir düzine ülkede öğrenilen en iyi uygulamaları ve dersleri Meksika işgücü piyasasına aktaracak ve uyarlayacak, şirketlerin mülteci politikasını verimli ve etkili bir şekilde uygulamaya hazır olmalarını sağlayacak. İşe alım programları.

BİNLERCE GÖÇMEN İŞ SAHİBİ OLDU

Femsa Yönetim Kurulu Başkanı José Antonio Fernández Carbajal de "Bugün Tent México'nun açılışına tanıklık etmekten heyecan duyuyoruz. Tent ile iş birliği içinde mültecileri ve göçmenleri bir iş fırsatıyla buluşturacak bu hayati hareketin parçası olmaktan onur duyuyoruz. Femsa'da yıllar boyunca binlerce mülteci ve göçmeni işe aldık ve bunların şirketimiz, işbirlikçilerimiz, kültürümüz ve toplumumuz üzerinde yarattığı muazzam etkiyi ilk elden gördük " diye konuştu.