Türk devi sponsor oldu: Türkiye'nin devleri desteği verdi! 4. SEERC İstanbul Konferansı çok ses getirecek

Avrupa elektrik sektörünün nabzının atacağı ve Türkiye'de gerçekleşecek 4. SEERC İstanbul Konferansı, Eneji Devlerinin Sponsorluğu’nda gerçekleştirilecek. Ana sponsor Astor Enerji.

CIGRE Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi 4. SEERC İstanbul Konferansı için sponsorlar belli oldu. Dünyanın 25 farklı ülkesinden 500’ün üzerinde uzman, akademisyen ve sektör temsilcinin buluşacağı konferansın ana sponsorluğunu ASTOR Enerji üstlendi.

Konferans Ana Sponsoru Astor Enerji'nin yanında etkinliğin diğer destekçilerinden Prysmian Group ile Güngör Elektrik Altın Sponsor oldular.

Konferansta ENPAY, MİTAŞ ENERJİ, PSCAD ve ŞA-RA ENERJİ de Gümüş Sponsor olarak yerini aldı. Reinhausen’in Bronz Sponsor olduğu konferansta Marke Elektrik de Workshop Sponsoru olarak özel bir oturum düzenleyecek. enerjigunlugu'ne göre: Tüm sponsorların teknik oturumlar düzenleyeceği konferans kapsamında, toplamda 50’nin üzerinde şirket ve kurum yer alacak. Konferans’a Emek Elektrik de İletişim ve Medya Sponsoru olarak 4. SEERC Konferansı'nda yerini alacak.