  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk devi iflas etti! 27 yıldır faaliyet gösteren firma tekstil işi yapıyordu! Firma konkordato istedi
Ekonomi

Türk devi iflas etti! 27 yıldır faaliyet gösteren firma tekstil işi yapıyordu! Firma konkordato istedi

Yeniakit Publisher
2024-05-29 21:27:00 - 2024-05-30 00:00:31
Türk devi iflas etti! 27 yıldır faaliyet gösteren firma tekstil işi yapıyordu! Firma konkordato istedi

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken 27 yıl önce İzmir’de kurulan Türk tekstil şirketi iflas etti ve binlerce çalışanı işsiz kaldı. Yatırımcıları ise mağdur oldu. İşte detaylar…

27 yıl önce İzmir’de kurulan Türk tekstil şirketi iflas etti ve binlerce çalışanı işsiz kaldı. Yatırımcıları ise mağdur oldu. İşte detaylar…

Dünya genelinde süren ekonomik kriz, ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunları nedeniyle büyük şirketlerin zor durumda kalmasına ve iflas haberlerinin peş peşe gelmesine neden oluyor. Son olarak, 27 yıllık bir Türk tekstil devi iflas etti. Bu durum, piyasaları altüst etti. Firma konkordato istediği söylenirken yatırımcılar paralarını alamazken, firma apar topar kapandı.

İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketinin ortak dış ticaret yapması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas bayrağını çekti. İzmir İflas Müdürlüğü, EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin iflas ettiği açıklandı.

2001 KRİZİNDEN ETKİLENDİ

EGS Holding, kendi adıyla bir banka da kurarak banka sektörüne girmişti. Ancak hızla büyüyen holding, 2001 yılındaki krizden ciddi şekilde etkilenerek mali sorunlar yaşadı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YATIRIMCILAR PARALARINI ALAMADI

EGS Holding bünyesindeki şirketlerin yönetiminin de TMSF’ye geçmesinin ardından, EGS Holding’in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları arasında uzun bir süre anlaşma sağlanamadı. 2000 yılında halka arzı gerçekleştirilen EGS Holding’in borsa hisselerini alan yatırımcılar mağdur oldu.

Çin, CERES-1 roketiyle denizden 4 uyduyu uzaya yolladı!
Çin, CERES-1 roketiyle denizden 4 uyduyu uzaya yolladı!

Dünya

Çin, CERES-1 roketiyle denizden 4 uyduyu uzaya yolladı!

Polonya hedef aldı! Rusya’ya karşı hamlesi: Orayı bile yok edebilir!
Polonya hedef aldı! Rusya’ya karşı hamlesi: Orayı bile yok edebilir!

Dünya

Polonya hedef aldı! Rusya’ya karşı hamlesi: Orayı bile yok edebilir!

Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu
Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu

Dünya

Bir ülke daha işgalci İsrail için harekete geçti: Soykırım davasına müdahil oldu

Türkiye'deki sahipsiz sokak hayvanları ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında
Türkiye'deki sahipsiz sokak hayvanları ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında

Gündem

Türkiye'deki sahipsiz sokak hayvanları ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında

Meteoroloji tahminlerini yayımladı! Sağanak, kavurucu sıcak var
Meteoroloji tahminlerini yayımladı! Sağanak, kavurucu sıcak var

Yaşam

Meteoroloji tahminlerini yayımladı! Sağanak, kavurucu sıcak var

Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak?
Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak?

Spor

Ali Koç yeni hocayı ne zaman açıklayacak?

Milli silahlar 12'den vurdu! EFES-2024 nefes kesti
Milli silahlar 12'den vurdu! EFES-2024 nefes kesti

Teknoloji

Milli silahlar 12'den vurdu! EFES-2024 nefes kesti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Birsey olmaz.Biri kapanir biri acilir.Millete karamsar haber verme.Milletin psikolojisini bozacak haber yapma.Dunya kiskaniyor. Almanya Ingiltere Fransa kiskaniyor yaz.Almanlar acliktan oluyor. ..CHP gibi muhalefeti sevindirme.

Ahmet

İflaslar çok yavaş gidiyor hızlanmalı İflaslar ne kadar hızlı olursa Halkın gözü o kadar açılmış demektir Utanmadan 13-15 bin liraya takım elbise satıyolar mamul %100 polyester Naylon yani İflas etsin böyle Fırsatçı Ahlaksız esnaf
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23