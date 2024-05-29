Türk devi iflas etti! 27 yıldır faaliyet gösteren firma tekstil işi yapıyordu! Firma konkordato istedi

27 yıl önce İzmir’de kurulan Türk tekstil şirketi iflas etti ve binlerce çalışanı işsiz kaldı. Yatırımcıları ise mağdur oldu. İşte detaylar…

Dünya genelinde süren ekonomik kriz, ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunları nedeniyle büyük şirketlerin zor durumda kalmasına ve iflas haberlerinin peş peşe gelmesine neden oluyor. Son olarak, 27 yıllık bir Türk tekstil devi iflas etti. Bu durum, piyasaları altüst etti. Firma konkordato istediği söylenirken yatırımcılar paralarını alamazken, firma apar topar kapandı.

İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketinin ortak dış ticaret yapması için kurulan EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas bayrağını çekti. İzmir İflas Müdürlüğü, EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin iflas ettiği açıklandı.

2001 KRİZİNDEN ETKİLENDİ

EGS Holding, kendi adıyla bir banka da kurarak banka sektörüne girmişti. Ancak hızla büyüyen holding, 2001 yılındaki krizden ciddi şekilde etkilenerek mali sorunlar yaşadı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verildi.

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YATIRIMCILAR PARALARINI ALAMADI

EGS Holding bünyesindeki şirketlerin yönetiminin de TMSF’ye geçmesinin ardından, EGS Holding’in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları arasında uzun bir süre anlaşma sağlanamadı. 2000 yılında halka arzı gerçekleştirilen EGS Holding’in borsa hisselerini alan yatırımcılar mağdur oldu.