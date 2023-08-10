Türk devi Erdemir'den rekor zarar bildirimi

Erdemir, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,999 milyar TL zarar açıkladı.

Erdemir geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,64 milyar net dönem kârı elde ederken 2022 yılında net kâr 18,0 milyar TL olmuştu. Şirket, bir önceki çeyrekte ise çok sınırlı bir net kâr açıklamış ve kârı 90 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti.

FAVÖK bu çeyrekte 3,6 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 3,8 milyar TL olarak gerçekleşirken ikinci çeyrekte toplam ciro da 30,14 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 37,3 milyar TL oldu.

Erdemir dolar bazında, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 183 milyon dolar net dönem zararı elde etti; FAVÖK 232 milyon dolar oldu.

2023 ilk 6 aylık dönemde ödenen 238 milyon dolarlık vergi, karın negatife dönmesinde etkili oldu.

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Şirket, geçen yılın aynı döneminde 422 milyon dolar, bir önceki çeyrekte ise 5 milyon dolar kâr elde etmişti. Böylece, şirketin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 19,2 olan net kâr marjı, bu çeyrekte yüzde 12,2 zarar yönünde geriledi. FAVÖK marjı ise ilk çeyrekteki yüzde 1,6’dan ikinci çeyrekte yüzde 14’e yükseldi.

Ton başına FAVÖK geçen yılın 2. çeyreğinde 329 dolar seviyesinde iken 2023 yılı ilk çeyrekte 8 dolara kadar gerilemişti. Ton başına FAVÖK ise bu çeyrekte tekrar yükseldi ve 141 dolar oldu.

Erdemir’in finansal borçları, 2022 sonundaki 1,568 milyar dolardan 2023 Haziran sonunda 1,899 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık 1,9 milyar dolarlık finansal borcun 1,513 milyar doları kısa vadeli, 386 milyon doları uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Net nakit/FAVÖK rasyosu ise 2022 sonundaki 0,4x’ten 2,3x’e yükseldi.

Şirketin üretim ve satışları çeyreklik bazda arttı

Şirket yılın 2. çeyreğinde 1 milyar 317 milyon dolar yurt içi, 185 milyon dolar yurt dışı olmak üzere toplamda 1 milyar 502 milyon dolar net satış geliri elde etti. Çeyreksel bazda şirketin net satış gelirlerinde yüzde 7,7 artış yaşandı. Erdemir 2022 yılının ikinci çeyreğinde toplamda 2 milyar 202 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti.

Miktarsal bazda 2. çeyrekte 1,85 milyon ton üretim yapan şirketin satışlarının dağılımı; 1,31 milyon ton sıcak mamul, 402 bin ton soğuk mamul ve 140 bin ton uzun mamul şeklinde gerçekleşti.

İhracat tarafında ise Erdemir’in toplam satış içerisindeki payı ikinci çeyrekte yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde 126 bin ton ihracat yapan firmanın, bu çeyrekte ihracat miktarı 163 bin tona yükseldi.

Şirketin yatırım harcamaları bu yılın ilk yarısında 434 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Erdemir ve İsdemir’de deprem etkisi

Grup 2022 yılı içerisinde 7,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, İsdemir tesislerindeki durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmesinin etkisiyle 2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam ham çelik üretim miktarı 3,2 milyon ton oldu.

İskenderun tesislerinde ham çelik üretimi 1.599 bin tonla yüzde 39 düşüş gösterirken, Ereğli tesislerinde ise ham çelik üretimi 1.552 bin tonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Erdemir ve İsdemir, 2023 yılı ilk altı ayında Türkiye ham çelik üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştirdi.

Grubun kapasite kullanım oranları; İsdemir tesislerinde üretime ara verilmesinin etkisiyle önceki dönemlere göre azalış gösterdi. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında sıvı çelikte kapasite kullanım oranı yüzde 87 iken bu çeyrekte bu oran yüzde 67’ye düştü. Aynı dönemde ham çelikte kapasite kullanım oranı da yüzde 86’dan yüzde 66’ya geriledi.