Türk devi ASELSAN ile Türk Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki dev sözleşme Dünyayı sarsacak proje

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam değeri 15 milyon 623 bin 304 bin euro ve 182 milyon 314 bin 702 lira tutarında yeni sözleşme sözleşme imzalandı

ASELSAN (#ASELS) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında deniz hava savunma sistemlerine yönelik yeni sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve SSB arasında, deniz hava savunma sistemleri kapsamında toplam değeri 15 milyon 623 bin 304 bin euro ve 182 milyon 314 bin 702 lira tutarında yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.