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Dünya Türk denizaltılarını boğma planlarını açıkladılar! Avrupa ülkesi fena halde kaşınıyor
Dünya

Türk denizaltılarını boğma planlarını açıkladılar! Avrupa ülkesi fena halde kaşınıyor

Yunanistan'da Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki adımları yer bulmaya devam ediyor. Yunan basını, Atina'nın Türkiye'nin denizaltılarına karşı planını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:29:00 -
Türk denizaltılarını boğma planlarını açıkladılar! Avrupa ülkesi fena halde kaşınıyor

CNN International'in Yunanca edisyonu "CNN Yunanistan", Atina'nın Türkiye'ye karşı denizaltılarında yeni torpidolara yer vermeye hazırlandığını yazdı. Habere göre; 44 adet SeaHake Mod4 torpidosunun ilk partisi 2023'te teslim alınacak.

Ege ve Akdeniz'de, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon hala yüksek. Türkiye'nin adımlarının takip eden Yunan basını ise, analizlerini ve Atina hükümetinin planlarını sayfalarına taşımaya devam ediyor.

Son olarak Yunan Kathimerini gazetesi, "Mülteci krizinde yapay bir canlanma olasılığı" olduğunu iddia ederek, Atina'nın söz konusu krize karşı tetikte olduğunun altını çizdi. Gazete, Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları sonrası Atina'daki alarm durumunun artığına vurgu yaptı.

2023 içinde teslim alınacak

Bir başka gazete Ta Nea, Yunanistan'ın 2023'te silahlanma alanında ciddi adımlar atacağını yazarken, CNN International'in Yunanca edisyonu "CNN Yunanistan" ise, Atina'nın Türkiye planını sayfasına taşıdı.

Ege'de denemeleri devam eden ve Türkiye'nin "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi" kapsamında inşa edilen ilk denizaltı olan TCG Piri Reis'i mercek altına alan gazete, Atina'nın karşı planını yazdı.

Haberde, "Donanma, Türk denizaltılarını boğmak için kapsamlı bir plana sahip" denildi. Atina'nın, denizaltılarında yeni torpidolara yer vermeye hazırlandığı ifade edildi.

CNN Yunanistan, bu plan kapsamında 44 adet SeaHake Mod4 torpido edinme programının halihazırda devam ettiğini ve ilk partinin 2023'te teslim alınmasının beklendiğini yazdı.

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Yorumlar

Nurettin turkmen

Kim kimi boğacak gorcez

Abdullah Murat

Artık eski iman gücü islam toprakları ve simgeleri Allahın adaleti gerçek büyüklenmesi içinde bir savaş yapılmıyor Öyle oluncada zaten yenilmişsin demektir. 
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