Türk deniz donanmasından dev adım: O tarihte envanter töreni, SİDA'lar geliyor! Düşmanların yürekleri ağzına gelecek

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen deniz platformlarıyla gücüne güç katıyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle, 4 yeni deniz platformu envantere alınacak. Tören tarihi, şu an için 19 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

Envantere alınacak deniz platformları ise şu şekilde:

MİLGEM Programının 5’inci ve İSTİF SINIFI Firkateynlerin ilki olan, Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlanıp yerli imkanlarla üretilen ilk firkateyni TCG İSTANBUL (F-515),

TCG ANADOLU (L400) Amfibi Hücum Gemisi’nin ardından Türk Donanması’nın en büyük deniz platformu olan TCG DERYA (A-1590) Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG),

TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575) Lojistik Destek Gemisi,

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Elektronik harp kabiliyetiyle dünyada ilk olan MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA).

Öte yandan yine bu yıl içerisinde, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile Reis Sınıfı Denizaltıların ilki olan TCG PİRİREİS Denizaltısı envantere alınacak. Yine HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemilerinin ilki olan TCG AKHİSAR ile TCG KOÇHİSAR’ın de bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girmesi bekleniyor.

savunmasanayist aktardı: Halihazırda 3 adet İSTİF Sınıfı Firkateynin inşa faaliyetleri devam ederken, SSİK’te kararı alınan 4 adet İSTİF Sınıfı Firkateyn için de sözleşmelerin yakın gelecekte imzalanması bekleniyor.