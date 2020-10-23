İSTANBUL (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, "Dost ve kardeş ülkeler arasındaki ticarete katkı sağlayan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattından bu güne kadar 10 bin 730 vagon içerisinde 13 bin 350 konteynerle 670 bin ton yük taşınmıştır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen Türk Demiryolu Zirvesi'nde konuşan Yazıcı, BTK demir yolu hattında orta vadede yıllık 3,2 milyon, uzun vadede ise 6,5 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Yazıcı, dost ve kardeş ülkeler arasındaki ticarete katkı sağlayan BTK demir yolu hattından bugüne kadar 10 bin 730 vagon içerisinde 13 bin 350 konteynerle 670 bin ton yük taşındığını belirterek, "Toplam uluslararası demir yolu yük taşımacılığında insan temassız taşımacılık ve alınan hijyen tedbirleriyle Avrupa, Asya ve İran yük taşımalarında 2020 yılı ilk 9 aylık döneminde 2 milyon 600 bin ton yük taşınarak, geçen yılın aynı dönemine göre 655 bin ton diğer bir ifadeyle yüzde 35 artış sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çin'in girişimleriyle başlatılan Bir Kuşak Bir Yol projesi ya da diğer adıyla Modern İpek Yolu'nun, dünya genelinde 60'tan fazla ülkenin direkt ya da endirekt yer alacağı, 21 trilyon dolarlık hinterlandı ile dünya nüfusunun 4,5 milyarını ve 900 milyar dolarlık bir yatırımı kapsamakta olduğunun altını çizen Yazıcı, "Modern İpek Yolu, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Avrupa'ya kadar yatay düzlemde yaklaşık 14 bin kilometrelik bir koridoru oluşturmakta ve Türkiye, bu koridorun, Doğu ve Batı arasındaki intermodal taşımacılık ağının geliştirilmesi, Trans-Hazar Taşıma Güzergahı Birliği’nin kurulması, Avrasya’da yeni multimodal taşıma ve ulaştırma merkezlerinin oluşturulmasına imkan veren, karşılıklı çıkar sağlayan bir proje olarak görülmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi olarak kıtaların birbirine yaklaştığı ve tarihsel olarak ticaret ve ulaşım yollarının kesiştiği bir yerde konumlanmış olmasının taşımacılık alanında avantajlar sunduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2003 yılından bu yana demir yolu öncelikli politikalar ile demir yolu sektörü büyük bir atılım içerisine girerken, özellikle Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray Tüp Geçişi, Tek Yol Tek Kuşak Modern İpek Yolu projesinin mihenk taşları olmuştur. Bu güzergahın en önemli halkalarından olan ve yüzyılımızın en önemli demir yolu yatırımlarından birisi olarak önemi gittikçe artan toplam 841 kilometre uzunluğa sahip Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, dost ve kardeş ülkeler Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan iş birliği ile hayata geçirilmiştir.



30 Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında katıldığı bir törenle açılışı gerçekleşen BTK demir yolu hattında, 5 farklı koridorda gıda, tarımsal ürünler, temizlik maddeleri, maden cevheri, sanayi ürünleri, tekstil, otomotiv parçaları, kimyasal ürünler ve elektronik malzemelere kadar birçok ürün grubu için lojistik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.



Oluşturulan koridorlarla, ülkemiz ile Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında ve bu ülkelerle Türkiye'yi transit geçerek Avrupa'ya yapılan demir yolu lojistik operasyonları başarıyla sürdürülmektedir. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Çin-Avrupa arasındaki demir yolu yük trafiğinde Orta Koridor’un etkin olarak kullanılması olanağı sağlarken, ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya’daki yük trafiğinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesine ulaşması için önemli fırsatlar sunmaktadır."

Yazıcı, BTK demiryolu hattı ve Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti-Türkiye-Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığının düzenli hale getirilerek karşılıklı olarak daha da artırılması ve Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat taşımalarında da demir yolunun kullanılmasının hedeflendiğinin altını çizdi.





- "Çin, Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demir yolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlıyor"





BTK demiryolu hattı ve Orta Koridor'da, Çin (Xi'an)-Türkiye güzergahında haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren geçişi planlandığını kaydeden TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin, Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demir yolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlamaktadır. Kuzey Koridor olarak belirtilen Çin-Rusya-Belarus hattı üzerinden yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların ilk etapta yılda bin, daha sonra ise bin 500 seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılmaya başlanması öngörülmektedir. Bu sayede ülkemiz transit demir yolu taşımacılığından önemli miktarda gelir sağlayabilecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın liderliğinde, yurt içi ve yurt dışında sektördeki tüm paydaşlarımızla iş birliğinin güçlendirilmesine önem verilmektedir. Genel Müdürlüğümüz Çin-Avrupa güzergahında, Hazar Denizi geçişli olarak yapılan demir yolu taşımalarının tarifeleri ve kurallarını belirleyen Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı Birliği'ne 15 Şubat 2018 tarihinde üye olmuştur. Geçtiğimiz yıl ev sahipliğimizde, Türkiye, İran, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan demir yollarının katılımıyla Orta Asya Zirvesi gerçekleştirilmiştir."

Kamuran Yazıcı, söz konusu zirvede, Türkiye ve Orta Asya ülkeleri ile Çin arasındaki demir yolu yük taşımaları için İran üzerinden Orta Asya ülkelerine ve Çin'e uzanan Güney koridorunun da kullanılması konusunda iş birliğinin geliştirilmesine, gerekli teknik, tarife düzenlemelerin yapılmasına karar verildiğini anımsattı. Dış ticaret hacmini geliştirmek ve özellikle uluslararası taşımalardaki demir yolu taşıma payını artırmak amacıyla değişik ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ve Orta Doğu ülkelerine tarifeli blok yük trenleri işletilmekte olduğunu kaydeden Yazıcı, "Öte yandan, ülkemizdeki demir yolu sektöründeki her gelişme, her iyileştirme Orta Koridor'a olumlu olarak yansımaktadır. Altyapı ve işletmecilikte yapılacak iyileştirmeler sonucunda Türkiye ile Çin arasında demir yolu ile yük taşıma süresinin bir aydan 10 güne, Avrupa’nın en uç noktasına 15 güne düşmesi söz konusudur. Böylece, Orta Koridor'un rekabet gücü artacak ve taşımalarda daha fazla tercih edilecektir. Bu ise ülkemiz üzerinden giden transit yükleri daha da artıracaktır." ifadelerini kullandı.



TCDD tarafından daha fazla uluslararası işletmecilik yapmak amacıyla yabancı demir yolu idareleriyle iş birlikleri yapılmakta olduğunu kaydeden Yazıcı, "İdari ve teknik olarak da işletmeciliğimizin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmaktadır." dedi.

Yazıcı, BTK dahil sınır girişlerinde, taşınan eşyaların gümrük işlemlerinin Ağırlıklı Basitleştirilmiş Usul ile 24 saatten 10 ila 15 dakikaya düşürüldüğünü, vagonların tekerlek takımının değişimi ile yüklerin ülkelerin altyapısıyla uyumlu vagonlara aktarılmadan daha kolay ve hızlı bir şekilde geçişlerin sağlandığını belirtti.

Diğer taraftan, Avrupa’ya ve BTK hattı üzerinden Orta Asya’ya yapılan konteyner taşımalarında yerli üretim platform vagonlarının kullanılmasıyla daha fazla yükün, daha kolay taşınmasının sağlanmakta olduğunun altını çizen Yazıcı, "Normal platform vagonları ağırlıklarının 2 ila 4,5 katı arasında yük taşıyabilmekteyken, yerli üretim platform vagonlarımız 4,5 katına kadar yani 109 tona kadar yük taşıyabilmektedir." şeklinde konuştu.





- "Demir yolunun kıymetini pandemi öncesinde anlamamız gerekiyordu"





Arkas Lojistik Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez ise Arkas Lojistik olarak demir yolları konusunda ısrarcı bir şirket olduklarını söyledi.

Göçmez, "Demir yolunun kıymetini pandemi öncesinde anlamamız gerekiyordu ama şu anda demir yolunun kıymetini tüm dünya anlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

En fazla yatırımın öngörüldüğü modelin demir yolu olduğunu belirten Göçmez, "Demir yolu yüzde 2-3 taşıma ortalamasıyla pay sahibi. Deniz yolu yüzde 65 ama pandemide gördük ki bizim tek kurtarıcımız demir yolu." açıklamasında bulundu.