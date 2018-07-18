‘Türk çayı küreselleşsin’

Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız. Bunun için herkes elini taşın altına koyup çalışmalıdır. Dünyaya bizim çayımızı içirebiliriz. Yeter ki biz de Çin’de olduğu gibi çayımızı geliştirmek için el birliğiyle çalışalım. Çin’de geçmişten geleceğe çayı bilimsel olarak araştıran onlarca çay araştırma merkezi kurmuşlar dedi.