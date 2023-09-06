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Dünya Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacaktı! Göstericilerden korkan Momika geri adım attı
Dünya

Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacaktı! Göstericilerden korkan Momika geri adım attı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 20:33:00 -
Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacaktı! Göstericilerden korkan Momika geri adım attı

İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika'nın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ile Diyanet İşlerine bağlı Fittja Ulu Cami önünde Kur'an-ı Kerim yakma amacıyla İsveç polisinden aldığı izinlerini kullanmaktan vazgeçtiği duyuruldu.

Stockholm polisi, ülkenin devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Momika'nın, başvurusu sonrası izin verilen 12 Kur'an-ı Kerim yakma eyleminden 6'sını gerçekleştirdiğini, gelecek günler düzenleyeceği 6 eylemden ise kendi isteğiyle vazgeçtiğini belirtti.

Momika, 15 Eylül Cuma günü cuma namazı esnasında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami önünde, 18 Eylül Pazartesi de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten izin almıştı.

İsveç basını, Momika'nın bu provokatif eylemlerini, karşı göstericilerin artan tepkileri nedeniyle iptal ettiğini yazdı.


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İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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