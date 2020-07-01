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Dünya

Türk büyükelçiden Fransa'ya sert cevap

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi Musa, Fransa'nın Libya politikası nedeniyle "Fransa iki yüzlülük yaptı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:17:00 -
Türk büyükelçiden Fransa'ya sert cevap

Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörleriyle yaptığı toplantıda, Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvvettlendirdiğini söyledi.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörleriyle yaptığı bir toplantıda sert açıklamalar yaptı.

Fransa'da ikiyüzlü tutum

Büyükelçi Musa, konuşmasında "Fransa'nın Libya politikasındaki yanlı ve ikiyüzlü tutumu, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın Birleşmiş Milletler ambargosunu delmesine göz yummasına sebep oluyor" dedi.

"Fransa Hafter'in elini kuvvetlendirdi"

Ambargoyu umursamayan bu ülkelerin Hafter'e yardım sağlayan uçakları her gün kaldırarak ambargoyu deldiğini ancak bunun başta Fransa olmak üzere batılı güçler tarafından sorgulanmadığını söyleyen büyükelçi Fransız senatörlerden bu konuda cevap istediklerini belirtti.

Musa konuşmasında Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvettlendirdiğini söyledi. 

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