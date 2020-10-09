Türk Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li vekile cevap!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'a ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, "Başka bir ülkenin topraklarını işgal etmek için güç kullanımını görmezden gelip, saldırıya uğrayan kurbanların nefsi müdafaasını red mi ediyorsunuz?" diye sordu.

Kılıç, Schiff'in Azerbaycan-Ermenistan çatışması hususunda Türkiye'yi eleştiren paylaşımlarını devam ettirmesi üzerine Demokrat vekile tepki gösterdi.

Schiff, Kılıç'ın dün kendisine tepki gösterdiği bir tweeti paylaşıp Türkiye'ye yönelik sorusu olduğunu söyleyerek, "Bir ateşkesi ve müzakerelere geri dönülmesini destekliyor musunuz? Yoksa savaş mı istiyorsunuz?" şeklinde tepki çeken sözler kullandı.

Schiff'in bu paylaşımına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden cevap veren Büyükelçi Kılıç, "Kongre üyesi, 30 yıllık kabul edilemez işgalin süresini uzatan boş müzakereleri mi, yoksa Ermenistan güçlerinin bir an önce ve şartsız olarak, kanunsuzca işgal ettiği Azerbaycan topraklarından ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çekilmesini sağlayacak anlamlı müzakereleri mi kastediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Kılıç, kendisinin de iki sorusu olduğunu belirterek, "Bir siyasetçi olarak, barış yapıcı organ olarak BM'ye saygı duyuyor musunuz ve bu kuruluşun kararlarının tam olarak uygulanmasını destekliyor musunuz? Başka bir ülkenin topraklarını işgal etmek için güç kullanımını görmezden gelip, saldırıya uğrayan kurbanların nefsi müdafaasını red mi ediyorsunuz?" diye sordu.