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Medya Türk Büro-Sen'den yazılı basın açıklaması: Kızılcık Şerbeti dizisine tepki sözleri! Mesajı bakın ne
Medya

Türk Büro-Sen'den yazılı basın açıklaması: Kızılcık Şerbeti dizisine tepki sözleri! Mesajı bakın ne

Yeniakit Publisher
2023-11-06 21:31:00 - 2023-11-06 21:43:42
Türk Büro-Sen'den yazılı basın açıklaması: Kızılcık Şerbeti dizisine tepki sözleri! Mesajı bakın ne

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney o dizi için milyonlara mesajı gönderdi: Show TV'de ekrana gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde geçen 'Sen bir memur kızı değilsin' cümlesi nedeniyle tepki gösterdi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Show TV'de Cuma akşamları ekrana gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde geçen bir cümle nedeniyle tepki gösterdi.

Türkey Güney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında tepkisini şu cümlelerle dile getirdi;

MEMURA HAKARET EDEN KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİ KINIYORUZ..!

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY'İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Show Tv televizyon kanalında her hafta Cuma akşamları ekranlara gelen Türk Televizyon Dizisi olan "Kızılcık Şerbeti" izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Kızılcık Şerbeti dizisinin 03/11/2023 tarihli 37. Bölümünün 1 saat 52. Dakikasında "Sen bir memur kızı değilsin" cümlesi sarf edilmektedir.

Dizide kullanılan cümlenin kullanış amacından, 657 sayılı DMK'ya bağlı çalışan Devlet Memurlarını aşağıladığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen dizi, belli bir eğitim seviyesine gelmiş, gerekli sınavlarını başarı ile geçmiş ve Devlet Memuru olmaya hak kazanmış kişilerin çalışarak para kazanmasını aciz ve kötü bir durum olarak atfetmektedir.
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Türk aile yapısının işlendiği ve her yaştan kesimin izlediği bu dizinin Devletimize bağlı asli ve sürekli kamu hizmeti ifa eden Devlet Memurlarına yönelik aşağılayıcı söylemleri kabul etmiyor ve ilgili söylemler hakkında RTÜK'e başvuracağımızı bildiriyoruz.

Türk Büro-Sen olarak, Devlet Memurlarının daha da yüceltilmesi için emek sarf eden, özlük haklarını korumak için bunca yıldır faaliyet gösteren Sendikamız, bahsi geçen dizide Devlet Memurlarını aşağılayarak paylaşan Kızılcık Şerbeti dizisini; senaristleri, oyuncuları ve bu diziyi Show Tv kanalında yayınlama yetkisi verilen kişileri şiddetle kınadığımızı, kamuoyuna saygıyla duyurur.

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