Türk Böbrek Vakfına diyaliz makinesi bağışlandı

İSTANBUL (AA) - Canan ve Ali Salargil çifti, pandemi sürecinde diyaliz tedavisi gören hastaları düşünerek Türk Böbrek Vakfına 2 diyaliz makinesi bağışında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde çalışmalarını korunma kurallarına uyarak sürdüren vakfın bağışçılarına yönelik düzenlediği davetlere ara verildi ancak gönüllüler tarafından uzaktan yapılan organizasyonlarla diyaliz tedavisi gören hastalara destek devam ediyor.

Vakfın uzun soluklu bağışçılarından Canan ve Ali Salargil, vakfa 2 diyaliz makinesi bağışladı. Bugüne kadar 8 diyaliz makinesi bağışında bulunarak, Türk Böbrek Vakfının son dönem kronik böbrek yetersizliği hastalarına hizmet sunma misyonunu gerçekleştirmesine destek veren Salargil çiftine, vakıf adına Mütevelli Heyet Üyesi Seval Ermiş tarafından evlerine yapılan ziyaretle teşekkür plaketi takdim edildi.

Türk Böbrek Vakfı, İstanbul ve Tekirdağ'daki 3 diyaliz merkezinde yılda yaklaşık 300 hastaya diyaliz hizmeti sağlıyor. Ürettiği ulusal projelerle öğrencilere ve toplumun her kesimine kronik böbrek hastalığının farkındalığını artırma konusunda eğitimler götüren vakıf, tıp fakültesi öğrencilerine verdiği burslarla eğitime destek sunuyor.



