Türk Böbrek Vakfı, Kovid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirecek egzersiz videosu hazırladı

Türk Böbrek Vakfı (TBV), Kovid-19 salgını sürecinde vücudun "koruma kalkanı" olan bağışıklık sistemini güçlendirmek için her yaştan vatandaşa hitap edecek, ev ortamında ekipmana ihtiyaç duymadan uygulanabilecek egzersiz videosunu YouTube kanalı üzerinden izlenime sundu - TBV Başkanı Timur Erk: - "Egzersiz yapıldığında kaslar miyokin denilen bir hormon salgılıyor. Bu da bağışıklık sisteminde, nerede bir enfeksiyon varsa gidiyor, onu buluyor ve öldürüyor. Dışarı çıkıp yürüme imkanı olanların 10 bin adım atmalarında fayda var" - TBV Mütevelli Heyet Üyesi ve İÜC Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Semra Demirer: - "İyi beslenme, kaliteli uyku, hareket etmek ve spor yapmak bağışıklığı her zaman güçlü kılar. Hareket ettiğinizde oksijen alma oranınız, kan dolaşımınız artıyor. Vücudunuza oksijen girmezse organlarınız yıpranmaya başlıyor. Bu süreçte evde kalacağız. Kaslarımızı mutlaka hareket ettirmemiz, yer çekimine karşı direnmemiz gerekiyor" - "Egzersizleri her yaş grubundan vatandaşın, özellikle 60-65 yaş üzeri kişilerin ve böbrek hastalarının faydalanabileceği şekilde hazırladık. Genelde evimizde yapabileceğimiz, basit egzersiz türlerini seçtik"