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Gündem Türk Birliği Teşkilatı Başkanından büyük alçaklık! Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaretler yağdırdı
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından büyük alçaklık! Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaretler yağdırdı

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle saldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da idamla tehdit eden Kale'nin alçaklığı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 07:21:00 - 2020-12-20 07:24:23

Merkezi Mersin'de olan Türk Birliği Teşkilatı Genel Başkanı Ferdi Kale, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed ile ilgili alçak ifadeler kullandı. Kale “9-12 yaşlarında 30 tane eşi var. 30 cariyenin haricinde 70 tane kölesi var. Öyle hurma yemiş, çadırda yaşamış falan filan yok öyle. Sen alıyorsun 30 tane karı harem kuruyorsun. 9 yaşında 12 yaşında 30 kişilik. Ben öldüğümde kimse benim eşlerimi almasın. Bırakın bu Arab'ı yalamayı, arkasından gitmeyi'' dedi.

Erdoğan'a idamla tehdit!

Skandal ifadelerin sahibi Kale yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da asmakla tehdit etti. Kendisini M. Kemal'in askeri olarak nitelendiren Ferdi Kale, isyan çağrısı yapıp ve mevcut yöneticileri de hainlikle itham etti.

Tutuklansın çağrısı

Mersin'de kendisine ait bir psikoteknik merkezi sahibi olan saldırgan şahısla ilgili sosyal medya da kampanya başlatıldı. Twitter'da #ferdikaletutuklansın başlığı ile yetkililere çağrı yapıldı.

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Yorumlar

Putsavar

evet bunlarin lesleri gercekten camiden kalkmasin bunlar kafir artiklar.
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Kazanfer güler

Bu. alçak ASILSIIIIIIIN
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