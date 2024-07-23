Türk bilim kadını uyardı: Güneş ışınlarına kontrolsüz maruziyet tehlikeli sonuçlar doğurabilir! İşte detaylar

KTÜ Farabi Hastanesi Cildiye Bölümü’nden Doç. Dr. Deniz Aksu Arıca, kontrolsüz bir şekilde güneş ışınına maruz kalmanın tehlikelerine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Cildiye Bölümü’nden Doç. Dr. Deniz Aksu Arıca, özellikle yaz aylarında dış ortamda geçirilen zamanın artması nedeniyle “güneşten korunma” konusunda önemli açıklamalarda yaparak, vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu. “Çocuk yaşlardan itibaren doğru şekilde güneşten korunulursa birçok deri kanseri gelişiminin önüne geçilebilir” diyen Doç. Dr. Arıca, güneşten korunmada deriye sadece güneş koruyucu ürün uygulamanın yeterli olmadığına vurgu yaptı. Doç. Dr. Deniz Aksu Arıca, ultraviyole korumalı giysi, geniş siperlikli şapka ve gözlük kullanımının yanı sıra güneş ışınlarının daha dik geldiği öğle 10:00-16:00 saatleri arasında, dışarıda az bulunmaya özen gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

“Günde Tek Uygulama Yeterli Değil”

Güneş koruyucu ürünlerin genellikle deriye uygun miktarda sürülmediğini belirten Doç. Dr. Arıca, yüz bölgesi için bir badem kadar sürülecek ürün uygulamanın gerekliliğine vurgu yaptı. Her deri tipi için hekimin yönlendirmesi ile doğru güneş koruyucu formunun seçilmesini ve günde tek uygulamanın yeterli olmadığını, gün içinde her dört saatte bir su teması ya da terleme sonrası tekrarlanması gerektiğini belirtti. Güneş koruyucu ürün seçiminde toplumun genellikle SPF olarak belirtilen faktör sayısına odaklandığını, ancak bunun yanlış olduğunu, SPF’nin sadece UVB koruyuculuğunu gösterdiğini, güneş koruyucu ürün seçiminde mutlaka UVA koruyuculuğu da olan geniş spektrumlu, mümkünse özellikle leke sorunu da varsa mavi ışık filtreli ve renkli koruyucuların seçilmesini önerdi.

Doç. Dr. Deniz Aksu son olarak; deri sağlığına yapılabilecek en iyi yatırımın güneş ışınlarından doğru şekilde korunmak olduğunu ifade etti.