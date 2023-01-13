Türk bilim insanları yeni canlı türü keşfetti! Dünyada benzeri yok: Yangıç türü o ilimizde bulundu

Türkiye, dünyada örneği bulunmayan pek çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu konuda araştırmalar yapan Türk bilim insanları Zonguldak’taki Gökgöl Mağarası’nda yeni canlı türü tespit etti.

Binali Yıldırım Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mert Elverici ve Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsünde görevli araknolog Kadir Boğaç Kunt, Gökgöl Mağarası’ndaki çalışmalarında kabuklular (crustacea) sınıfından çift ayaklılar takımına ait örnekleri, alanında uzman olan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özbek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyeleri İsmail Aksu ve Hazel Baytaşoğlu ile paylaştı.

Gökgöl Mağarası’ndaki yangıç türündeki bir canlı hakkında yapılan morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda bu canlının dünyadaki benzer türlerinden farklı olduğu ve bilim dünyasında bugüne kadar tanımlanmamış yeni bir canlı türü olduğu tespit edildi.

Yeni canlıya Gammarus Tumaf adı verildi

Yeni keşfedilen canlıya Türkiye Mağaracılık Federasyonuna (TUMAF) ithafen "gammarus tumaf" adı verildi. Canlı hakkındaki bilimsel bulgular, uluslararası hakemli bir dergide makale olarak yayımlandı.

Daha önce 2019 yılında Mersin'in Anamur ilçesindeki Türkiye'nin en derin mağarası sayılan 1429 metrelik Peynirlikönü Mağarası'nda benzer türde 2 farklı canlı tespit edilmiş ve bunlara "gammarus egmao" ve "gammarus Deryae" isimleri verilmişti.

Keşfi yapan Prof. Dr. Murat Özbek, AA muhabirlerine verdiği demeçte, mağaranın turistler tarafından ziyaret edildiğini ve bu durumun canlıları olumsuz etkilediğini belirterek sadece Gökgöl Mağarası’nda yaşayan bu türün koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.